Простір гри й підтримки: ЮНІСЕФ запрошує на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці

З 10 по 16 вересня в Миколаєві та Баштанці пройде серія безкоштовних заходів для батьків і дітей дошкільного віку — «Сімейні зустрічі з Іскорками суперсил».

Організатори зазначають, що проєкт створений для того, щоб підтримати родини у непростий час, дати можливість батькам отримати поради фахівців, а дітям — простір для гри та розвитку.

ЮНІСЕФ запрошує батьків і дітей на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці. Фото надали організатори

Програма зустрічей включає:

відкриті розмови з експертами про актуальні теми виховання та розвитку;

розвивальні ігри, руханки та творчі майстерки для дітей;

невимушену атмосферу для спілкування та відпочинку всієї родини.

Участь у заходах є безкоштовною, проте потрібна попередня реєстрація за посиланням.

Проєкт реалізує ЮНІСЕФ у партнерстві з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та ГО «Добра освіта» за підтримки Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».

