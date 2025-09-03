Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Простір гри й підтримки: ЮНІСЕФ запрошує на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці

З 10 по 16 вересня в Миколаєві та Баштанці пройде серія безкоштовних заходів для батьків і дітей дошкільного віку — «Сімейні зустрічі з Іскорками суперсил».

Організатори зазначають, що проєкт створений для того, щоб підтримати родини у непростий час, дати можливість батькам отримати поради фахівців, а дітям — простір для гри та розвитку.

ЮНІСЕФ запрошує батьків і дітей на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці. Фото надали організаториЮНІСЕФ запрошує батьків і дітей на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці. Фото надали організатори

Програма зустрічей включає:

  • відкриті розмови з експертами про актуальні теми виховання та розвитку;
  • розвивальні ігри, руханки та творчі майстерки для дітей;
  • невимушену атмосферу для спілкування та відпочинку всієї родини.

Участь у заходах є безкоштовною, проте потрібна попередня реєстрація за посиланням.

Проєкт реалізує ЮНІСЕФ у партнерстві з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та ГО «Добра освіта» за підтримки Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».

ЮНІСЕФ запрошує батьків і дітей на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці. Фото надали організаториЮНІСЕФ запрошує батьків і дітей на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці. Фото надали організатори

Нагадаємо, що у Дитячому містечку «Казка» в Миколаєві з’явилися інтерактивні таблички від ЮНІСЕФ. На них — прості завдання, які допомагають дітям розвивати мовлення, саморегуляцію, моторику та соціальні навички під час прогулянки з батьками.

