Простір гри й підтримки: ЮНІСЕФ запрошує на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці
Марія Хаміцевич
13:17, 03 вересня, 2025
З 10 по 16 вересня в Миколаєві та Баштанці пройде серія безкоштовних заходів для батьків і дітей дошкільного віку — «Сімейні зустрічі з Іскорками суперсил».
Організатори зазначають, що проєкт створений для того, щоб підтримати родини у непростий час, дати можливість батькам отримати поради фахівців, а дітям — простір для гри та розвитку.
Програма зустрічей включає:
- відкриті розмови з експертами про актуальні теми виховання та розвитку;
- розвивальні ігри, руханки та творчі майстерки для дітей;
- невимушену атмосферу для спілкування та відпочинку всієї родини.
Участь у заходах є безкоштовною, проте потрібна попередня реєстрація за посиланням.
Проєкт реалізує ЮНІСЕФ у партнерстві з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та ГО «Добра освіта» за підтримки Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».
Нагадаємо, що у Дитячому містечку «Казка» в Миколаєві з’явилися інтерактивні таблички від ЮНІСЕФ. На них — прості завдання, які допомагають дітям розвивати мовлення, саморегуляцію, моторику та соціальні навички під час прогулянки з батьками.
