У Мінекономіки прогнозують щорічне зростання цін на електроенергію на 15%
-
- Альона Коханчук
-
•
-
22:02, 03 вересня, 2025
-
Ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2026–2028 роках зростатимуть приблизно на 15% щороку.
Такий прогноз оприлюднило Міністерство економіки у листі з уточненими сценарними умовами розвитку економіки, повідомляє «Європейська правда».
Зазначається, що під час засідання уряду 3 вересня — зміст документа озвучило Міністерство фінансів у висновку до проєкту рішення, що стосується діяльності ДП «Гарантований покупець».
Допускається, що річне зростання тарифів може коливатись у межах 5%.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.
Останні новини про: світло
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.