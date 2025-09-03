У Мінекономіки прогнозують щорічне зростання цін на електроенергію на 15%

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2026–2028 роках зростатимуть приблизно на 15% щороку.

Такий прогноз оприлюднило Міністерство економіки у листі з уточненими сценарними умовами розвитку економіки, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що під час засідання уряду 3 вересня — зміст документа озвучило Міністерство фінансів у висновку до проєкту рішення, що стосується діяльності ДП «Гарантований покупець».

Допускається, що річне зростання тарифів може коливатись у межах 5%.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.