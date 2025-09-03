Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 22.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 22.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Мінекономіки прогнозують щорічне зростання цін на електроенергію на 15%

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Ціни на електроенергію для побутових споживачів у 2026–2028 роках зростатимуть приблизно на 15% щороку.

Такий прогноз оприлюднило Міністерство економіки у листі з уточненими сценарними умовами розвитку економіки, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що під час засідання уряду 3 вересня — зміст документа озвучило Міністерство фінансів у висновку до проєкту рішення, що стосується діяльності ДП «Гарантований покупець».

Допускається, що річне зростання тарифів може коливатись у межах 5%.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.

Останні новини про: світло

Битва за світло триває: енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси
На Одещині 163 тисячі родин знову зі світлом, аварійні роботи продовжуються
Реклама

Читайте також:

новини

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Катерина Середа
новини

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Юлія Бойченко
новини

«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві тролейбуси обладнають тривожними кнопками: їх охорона коштуватиме майже ₴100 тис. до кінця року

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: світло

На Одещині 163 тисячі родин знову зі світлом, аварійні роботи продовжуються
Битва за світло триває: енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Позачергова сесія у Березанці: депутати слухали звіт керівника місцевого КП та з’ясовували, хто вкрав насоси

4 години тому

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay