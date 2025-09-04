Українські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії
- Марія Хаміцевич
13:29, 04 вересня, 2025
Сили безпілотних систем України під командуванням Роберта Бровді, з позивним «Мадяр», у серпні здійснили серію атак на нафтопереробні заводи та паливні об’єкти в Росії. За результатами операцій вдалося вивести з ладу близько 25% нафтопереробних потужностей країни.
До ударів також долучалися Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій та інші підрозділи Сил оборони України, повідомив Роберта Бровді.
Перелік уражених об’єктів:
- 2 серпня — Рязанський НПЗ
- 3 серпня — база пально-мастильних матеріалів АЕ «Сочі»
- 7 серпня — Афіпський НПЗ
- 8 серпня — база ПММ «Ертан»
- 10 серпня — Саратовський НПЗ
- 12 серпня — нафтоперекачувальна станція «Унєча Транснєфть-Дружба»
- 14 серпня — Волгоградський НПЗ
- 16 серпня — АТ «Нєвінномисскій азот»
- 18 серпня — НПС «Нікольське-Транснєфть»
- 20 серпня — Новошахтінський НПЗ
- 21 серпня — НПС «Унєча Транснєфть-Дружба»
- 22 серпня — НПЗ «Албашнєфть»
- 24 серпня — Сизранський НПЗ
- 28 серпня — Куйбишевський НПЗ
- 28 серпня — Афіпський НПЗ
- 30 серпня — Краснодарський НПЗ
- 30 серпня — Сизранський НПЗ
Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі скасували або затримали близько 90 рейсів через загрозу атаки безпілотників. Губернатор Ленінградської області заявив про небезпеку дронів у повітряному просторі регіону та попередив про можливе зниження сигналу мобільного інтернету.
