Українські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії

Українські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії. Фото: epravda.com.ua / для ілюстраціїУкраїнські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії. Фото: epravda.com.ua / для ілюстрації

Сили безпілотних систем України під командуванням Роберта Бровді, з позивним «Мадяр», у серпні здійснили серію атак на нафтопереробні заводи та паливні об’єкти в Росії. За результатами операцій вдалося вивести з ладу близько 25% нафтопереробних потужностей країни.

До ударів також долучалися Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій та інші підрозділи Сил оборони України, повідомив Роберта Бровді.

Перелік уражених об’єктів:

  • 2 серпня — Рязанський НПЗ
  • 3 серпня — база пально-мастильних матеріалів АЕ «Сочі»
  • 7 серпня — Афіпський НПЗ
  • 8 серпня — база ПММ «Ертан»
  • 10 серпня — Саратовський НПЗ
  • 12 серпня — нафтоперекачувальна станція «Унєча Транснєфть-Дружба»
  • 14 серпня — Волгоградський НПЗ
  • 16 серпня — АТ «Нєвінномисскій азот»
  • 18 серпня — НПС «Нікольське-Транснєфть»
  • 20 серпня — Новошахтінський НПЗ
  • 21 серпня — НПС «Унєча Транснєфть-Дружба»
  • 22 серпня — НПЗ «Албашнєфть»
  • 24 серпня — Сизранський НПЗ
  • 28 серпня — Куйбишевський НПЗ
  • 28 серпня — Афіпський НПЗ
  • 30 серпня — Краснодарський НПЗ
  • 30 серпня — Сизранський НПЗ

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі скасували або затримали близько 90 рейсів через загрозу атаки безпілотників. Губернатор Ленінградської області заявив про небезпеку дронів у повітряному просторі регіону та попередив про можливе зниження сигналу мобільного інтернету.

