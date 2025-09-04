Українські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії. Фото: epravda.com.ua / для ілюстрації

Сили безпілотних систем України під командуванням Роберта Бровді, з позивним «Мадяр», у серпні здійснили серію атак на нафтопереробні заводи та паливні об’єкти в Росії. За результатами операцій вдалося вивести з ладу близько 25% нафтопереробних потужностей країни.

До ударів також долучалися Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій та інші підрозділи Сил оборони України, повідомив Роберта Бровді.

Перелік уражених об’єктів:

2 серпня — Рязанський НПЗ

3 серпня — база пально-мастильних матеріалів АЕ «Сочі»

7 серпня — Афіпський НПЗ

8 серпня — база ПММ «Ертан»

10 серпня — Саратовський НПЗ

12 серпня — нафтоперекачувальна станція «Унєча Транснєфть-Дружба»

14 серпня — Волгоградський НПЗ

16 серпня — АТ «Нєвінномисскій азот»

18 серпня — НПС «Нікольське-Транснєфть»

20 серпня — Новошахтінський НПЗ

21 серпня — НПС «Унєча Транснєфть-Дружба»

22 серпня — НПЗ «Албашнєфть»

24 серпня — Сизранський НПЗ

28 серпня — Куйбишевський НПЗ

28 серпня — Афіпський НПЗ

30 серпня — Краснодарський НПЗ

30 серпня — Сизранський НПЗ

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі скасували або затримали близько 90 рейсів через загрозу атаки безпілотників. Губернатор Ленінградської області заявив про небезпеку дронів у повітряному просторі регіону та попередив про можливе зниження сигналу мобільного інтернету.