Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У понеділка, 8 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

За інформацією енергетиків, роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.:

вул. Новосельська

вул. Богородична

вул. Даля

вул. Погранична

вул. Мала Морська

вул. Громадянська

вул. Радісна

вул. Велика Морська

вул. Марка Кропивницького

вул. Героїв Рятувальників

вул. Маріупольська

вул. Захисників Миколаєва

вул. Соборна

вул. Спаська

вул. В. Благовісного

просп. Миру

вул. Г. Матуляка

вул. 12 Поздовжня

Також світло будуть вимикати з 08:00 до 18:00:

вул. Верхня

вул. Романа Шухевича

вул. Силікатна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.