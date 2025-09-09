Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

КП «Парки» категорично проти обрізки коренів дерев вздовж нового тротуару в Соляних

Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті

На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» висловилися проти обрізки коренів дерев для облаштування тротуару з велодоріжкою вздовж проспекту Героїв України. За словами фахівчині підприємства, дерева можуть загинути, або впасти під час буревію.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіла начальниця відділу садово-паркового господарства «Миколаївських парків» Тетяна Скибицька.

За її словами, правилами утримання зелених насаджень передбачається омолодження коренів молодих дерев. Натомість дерева від Тернівського кільця до Інгульського мосту мають 40-50-річний вік і їхнє коріння не варто чіпати.

— До стовбура обрізати не можна, тому що поверхнева коренева система, яка йде, вона є провідником води, кисню та мінеральних добрив, які надходять до дерева. Якщо ми верхні корені пошкодимо, тоді не буде вже того доступу води, світла, повітря та кисню. Тому це може мати наслідки і дерево може загинути. Як фахівець, я категорично проти таких робіт з деревами, — наголошує Тетяна Скибицька.

Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті
Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті

Вона зазначає, що через пошкодження коренів, дерева можуть стати нестійкими до буревіїв, особливо тополі.

— Тополя у нас пірамідальна і в неї в основному поверхнева коренева система, під час вітру дерево може впасти, адже в нього змінюється симетрія, — говорить фахівчиня.

начальниця відділу садово-паркового господарства «Миколаївських парків» Тетяна Скибицька.. Скриншот з відеоНачальниця відділу садово-паркового господарства «Миколаївських парків» Тетяна Скибицька.. Скриншот з відео

Також Тетяна Скибицька додає, що наслідки обрізки коренів можна буде оцінити навесні, коли розпуститься листя.

— Вже навесні ми будемо бачити, як себе поведуть дерева і чи дадуть вони мати зелену крону чи ні. І потім зможемо дати оцінку. Зараз вони поступово йдуть в сплячку і в них призупиняється сокорух, — зазначає працівницю «Миколаївських парків».

Водночас за словами депутата міськради та голови депутатської комісії з питань бюджету Федора Панченка, який є одним із ініціаторів облаштування тротуару, уникнути пошкодження дерев було неможливо.

«Тротуар відновлюється в тих межах де він і був. Це не новий тротуар. Якщо насіння впало під самий тротуар, або взагалі проросло наскрізь за 40 років, то як бути? Зносити тротуар? Переносити його нема куди. Робити меншим за стандарт, порушувати норми інклюзії? Я, як посадова особа, не займаюсь погодженням будь-яких маніпуляцій із деревами», — зазначив Федір Панченко у коментарях до публікації «МикВісті» щодо будівництва тротуару.

Скриншот коментаря депутата міськради та голови депутатської комісії з питань бюджету Федора Панченка щодо будівництва тротуаруСкриншот коментаря депутата міськради та голови депутатської комісії з питань бюджету Федора Панченка щодо будівництва тротуару

Зазначимо, що згідно з даними системи публічних закупівель ProZorro, на новий тротуар із велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту витратять понад 18 мільйонів гривень:

  • 16,8 мільйона гривень піде на ремонт тротуару;
  • 914 тисяч гривень витратили на виготовлення проєктно-кошторисної документації;
  • 179,9 тисячі гривень обійдеться технічний нагляд за об’єктом;
  • 62,3 тисячі гривень коштуватиме авторський нагляд.

Нагадаємо, що актом, який підготувала комісія ДЖКГ, пропонують обрізати ⅓ та ½ коренів у 64 дерев. Документ підписали два співробітники департаменту ЖКГ. Однак керівник управління сталого розвитку міста департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук, який очолює створену комісію для обстеження дерев, не поставив свого підпису.

Облаштування тротуару вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіОблаштування тротуару вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті

Підрядник «Світ будівництва і технологій» вже почав виконувати роботи без погоджених документів. Робітники підприємства пошкодили стовбури дерев та порубали їхні корені. Від таких дій постраждало 5 тополь, 1 абрикос та бузок.

Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025
Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025
Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025Акт обстеження зелених насаджень, 19 серпня 2025
Висновок комісії, яка обстежила 30-60-річні дерева, — омолодити їх, шляхом обрізання коренівВисновок комісії, яка обстежила 30-60-річні дерева, — омолодити їх, шляхом обрізання коренів

Будівництво нового тротуару стартувало на початку вересня 2025 року на проспекті Героїв України. Депутат міськради та голова бюджетної комісії Федір Панченко пояснив, що роботи розпочали після звернень містян до нього та до міського голови Олександра Сєнкевича.

Основна причина будівництва тротуару — заміна трубопроводу, яку виконує «Миколаївводоканал». Під час цих робіт частина тротуару була зруйнована, і тепер покриття потрібно відновлювати. У подальших планах там — прибрати аварійні дерева, викорчувати пні та демонтувати залишки рекламних конструкцій.  Крім того, на тротуарі встановлять обмежувачі, аби припинити рух автомобілів, які часто використовували його як дорогу.

Після того як стало відомо про пошкоджені корені, Федір Панченко пообіцяв розібратися та з’ясувати, хто шкодить деревам та навіщо: «По суті питання звісно розберуся і з’ясую, хто там що пошкодив та нащо», — написав він у Facebook.

