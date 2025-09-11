У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі
- Марія Хаміцевич
10:39, 11 вересня, 2025
У Миколаєві мешканці будинку №27 по вулиці Театральній скаржаться на аварію, через яку у дворі кілька діб б’є вода з-під землі.
Про це повідомляє у Facebook-групі контакт-центру Миколаївської міської ради Катерина Войтович.
Через витік підтопило двір і частину сусідньої вулиці, утворилося болото, зіпсовані клумби. За словами жителів, щодня втрачаються десятки кубометрів чистої води.
«Просимо терміново відреагувати й ліквідувати аварію», — пише Катерина Войтович.
У коментарі під дописом пресслужба «Миколаївводоканалу» зазначила, що скаргу прийнято в роботу.
Також раніше мешканці будинку на проспекті Богоявленському, 325/1 у Миколаєві, скаржилися, що вже понад пів року живуть без водопостачання. Причина — прорив у трубах однієї з квартир, до якої комунальники не мають доступу, оскільки власника знайти не можуть.
