У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі

У Миколаєві мешканці будинку №27 по вулиці Театральній скаржаться на аварію, через яку у дворі кілька діб б’є вода з-під землі.

Про це повідомляє у Facebook-групі контакт-центру Миколаївської міської ради Катерина Войтович.

Через витік підтопило двір і частину сусідньої вулиці, утворилося болото, зіпсовані клумби. За словами жителів, щодня втрачаються десятки кубометрів чистої води.

«Просимо терміново відреагувати й ліквідувати аварію», — пише Катерина Войтович.

У дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина Войтович У дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина Войтович

У коментарі під дописом пресслужба «Миколаївводоканалу» зазначила, що скаргу прийнято в роботу.

Також раніше мешканці будинку на проспекті Богоявленському, 325/1 у Миколаєві, скаржилися, що вже понад пів року живуть без водопостачання. Причина — прорив у трубах однієї з квартир, до якої комунальники не мають доступу, оскільки власника знайти не можуть.