Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    11 вересня, 2025

  • 25.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У дворі в Миколаєві вже третю добу тече вода з-під землі

У Миколаєві мешканці будинку №27 по вулиці Театральній скаржаться на аварію, через яку у дворі кілька діб б’є вода з-під землі.

Про це повідомляє у Facebook-групі контакт-центру Миколаївської міської ради Катерина Войтович.

Через витік підтопило двір і частину сусідньої вулиці, утворилося болото, зіпсовані клумби. За словами жителів, щодня втрачаються десятки кубометрів чистої води.

«Просимо терміново відреагувати й ліквідувати аварію», — пише Катерина Войтович.

У дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина ВойтовичУ дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина Войтович
У дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина ВойтовичУ дворі на Театральній в Миколаєві третю добу тече вода з-під землі. Фото: Катерина Войтович

У коментарі під дописом пресслужба «Миколаївводоканалу» зазначила, що скаргу прийнято в роботу.

Також раніше мешканці будинку на проспекті Богоявленському, 325/1 у Миколаєві, скаржилися, що вже понад пів року живуть без водопостачання. Причина — прорив у трубах однієї з квартир, до якої комунальники не мають доступу, оскільки власника знайти не можуть.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
Опалювальний сезон у Миколаєві може бути під загрозою зриву через ракетні атаки, — експерт
Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів
Реклама

Читайте також:

новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів
Опалювальний сезон у Миколаєві може бути під загрозою зриву через ракетні атаки, — експерт
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки

У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

1 година тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay