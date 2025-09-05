Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві мешканці багатоповерхівки вже понад вісім місяців без води: не можуть знайти власника квартири з проривом

Будинок по пр. Богоявленский, 325/1. Фото з сайту Агенства нерухомостіБудинок по пр. Богоявленский, 325/1. Фото з сайту Агенства нерухомості

У Миколаєві мешканці шостого під’їзду будинку на проспекті Богоявленському, 325/1, вже понад пів року живуть без водопостачання. Причина — прорив у трубах однієї з квартир, до якої комунальники не мають доступу, оскільки власника знайти не можуть.

На Facebook-сторінці Контакт-центру при Миколаївській міській раді мешканка будинку Мар’яна Опришко розповіла, що проблема виникла ще 28 грудня 2024 року. З того часу стояк у під’їзді відключено, і десятки людей, серед яких є літні мешканці, змушені носити воду вручну — як для пиття, так і для побутових потреб.

Скриншот скарги з FacebookСкриншот скарги з Facebook

У коментарях авторка допису зазначила, що після скарги представники обслуговуючої компанії прийшли, щоб перевірити наявність протікань, але не змогли зайти вже в іншу квартиру.

«Слюсарі приходили, вмикали воду по стояку, перевіряли наявність протікання в кожній квартирі. Але в одній із квартир, крім тієї, до якої немає доступу, не виявилося господарів. На цьому все і закінчилось», — повідомила мешканка.

За словами людей, вони неодноразово зверталися до ЖЕКу, однак жодних результатів поки немає.

«ЖЕК звітував, що подали заяву в поліцію, але поліції нема діла до проблем звичайних громадян. Дуже прикро, що в такий тяжкий час у місті повне безвладдя», — скаржиться жінка.

Конфлікт між управляючими компаніями Миколаєва

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Крім того, через протистояння двох управляючих компаній та судові позови мешканцям багатоквартирного будинку почали блокувати банківські рахунки.

Після цього містянам запропонували провести нові вибори на загальних зборах.

