У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму «Хлібний капітан України» про Олексія Вадатурського. Фото: «Нібулон»

8 вересня в Українському домі Києва пройшов допрем’єрний показ документальної стрічки «Хлібний капітан України».

Про це повідомили на сторінці «Нібулон» у Facebook.

Захід відбувся у день народження Героя України, засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського, який загинув під час російського обстрілу міста в липні 2022 року.

Андрій Вадатурський. Фото: «Нібулон»

До гостей із промовою звернувся син Олексія і новий генеральний директор «Нібулону» Андрій Вадатурський:

— Ми втратили батька, але зберегли його спадщину і сьогодні продовжуємо шлях — шлях стійкості й розвитку. Фільм про Олексія Вадатурського — це приклад для всієї України, як не здаватися і тримати курс, навіть коли немає карти, — наголосив він.

З словом також виступив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, який підкреслив, що стійкість бізнесу під час війни є стратегічною силою держави, адже саме економіка стає зброєю у війні за незалежність.

Олексій Павленко. Фото: «Нібулон»

Своїми спогадами поділився і радник генерального директора «Нібулону», міністр аграрної політики та продовольства України у 2014–2016 роках Олексій Павленко:

— Олексій Вадатурський був людиною, яка стояла в основі аграрної галузі України в її поточному вигляді. Він створив символ українського агросектору, а сам став символом стійкості української нації, — додав Павленко.

Виконавчий продюсер «FILM.UA Group» Кирило Горобець зазначив, що стрічка — не лише про минуле, а й про майбутнє, адже історія однієї людини може змінити обличчя країни.

У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму «Хлібний капітан України» про Олексія Вадатурського. Фото: «Нібулон»

Після перегляду глядачі ділилися враженнями, отримали книгу про Олексія Вадатурського та символічний подарунок — баночку українського меду з розмінованих «Нібулоном» полів. Також гостям презентували експозицію «Зерновими стежками Миколаєва», яка розповідає про тисячолітню історію хліборобства Півдня України — від бронзової доби до сьогодення.

У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму «Хлібний капітан України» про Олексія Вадатурського. Фото: «Нібулон»

Офіційна прем’єра документального фільму «Хлібний капітан України» відбудеться 1 жовтня о 17:30 у межах Одеського міжнародного кінофестивалю.

У Києві відбувся допрем'єрний показ фільму «Хлібний капітан України» про Олексія Вадатурського. Фото: «Нібулон»

Олексій Вадатурський

Як відомо, Олексій Вадатурський був українським агропідприємцем, Героєм України, генеральним директором сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віцепрезидентом Української зернової асоціації з лютого 2005.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів, Олексій Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув. Разом з ним у будинку загинула і його дружина — Раїса Вадатурська.

Після загибелі Олексія Вадатурського та його дружини в Офісі президента України припустили, що власника компанії було вбито навмисно — удар по його будинку було наведено та скориговано. Цією справою займалася прокуратура, а син загиблого Андрій Вадатурський найняв приватних детективів для розслідування обставин загибелі батьків.

Церемонія прощання з загиблим подружжям проходила 5 серпня у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після загибелі Олексія Вадатурського генеральним директором компанії «Нібулон» став його син, колишній народний депутат Андрій Вадатурський.

У Миколаєві проводили експозицію у памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

До цього компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.

Згодом у Миколаєві відкрили мурал на його честь.