Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

У понеділок, 15 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • пров. 2 Братський
  • пров. 2 Прибузький
  • пров. 3 Братський
  • пров. Б. Хмельницького
  • вул. Братська
  • вул. Прибузька
  • пров. Балканський

З 09:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці вулиць Космонавтів і Вінграновського. Тут проводитимуть капітальний ремонт.

Також світло будуть вимикати з 08:00 до 18:00:

  • вул. 1 Піщана
  • вул. Матвіївська
  • вул. Силікатна
  • пров. Перспективний
  • вул. Верхня
  • вул. Отрадна
  • вул. П. Щербініна
  • вул. Чонгарська
  • вул. С. Гайдученка
  • вул. Кримська
  • вул. Перекопська
  • вул. Ернеста Хортіва
  • вул. Романа Шухевича

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

