Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до 8 тисяч доларів на реалізацію. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві запустили пілотний проєкт молодіжного бюджету: десять ідей місцевої молоді отримають фінансування до 8 тисяч доларів кожна. Реалізація проєктів відбудеться вже до кінця цього року.

Про це стало відомо 15 вересня, під час брифінгу в міськраді, пишуть «МикВісті».

Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко наголосила, що цей формат стане випробуванням для подальшої практики залучення донорських коштів у міські програми.

— По-перше, цей проєкт скорочений по терміну для того, щоб ми могли спробувати, яким чином використовувати донорські кошти за рахунок громадського бюджету. Кошти не будуть надходити до міської ради, вони передаватимуться через громадську організацію «Істот», яка й займатиметься реалізацією тих проєктів, що отримають найбільшу кількість голосів, — сказала Тетяна Шуліченко.

Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України віком від 18 до 28 років. Головна умова — обов’язкова реєстрація до 19 вересня та присутність на хакатоні, що буде проходити з 23 по 25 вересня у Молодіжному центрі в міськраді. Після цього учасники матимуть час до 3 жовтня, щоб подати власні ідеї в різних сферах: підприємництво, адаптація до ринку праці, психічне здоров’я, підтримка переселенців тощо.

— Якщо ви не візьмете участь у хакатоні й не зареєструєтесь, то, по суті, далі не зможете брати участь у подачі проєктів на голосування. Сподіваємося, що молоді люди активно подаватимуться, адже зараз бачимо великий інтерес і чимало звернень на «гарячу лінію». Хочемо, щоб ідей було багато та вони справді були цікавими, — підкреслила Тетяна Шуліченко.

Голосування відбуватиметься у двох форматах — онлайн через Bank ID чи електронний підпис на платформі e-DEM, а також офлайн у Центрі надання адміністративних послуг. Вибирати переможців зможуть виключно жителі Миколаєва. Переможців оголосять до 30 жовтня. Усі проєкти повинні бути реалізовані до кінця цього року.

— Ми хочемо почути голоси молоді, зрозуміти, яким вони бачать місто в майбутньому. Це програма, яка має надихнути та залучити молодих людей до розвитку Миколаєва, — зазначили представники Save the Children International.

Громадський бюджет Миколаєва

Нагадаємо: у вересні 2017 року депутати Миколаївської міськради затвердили Положення «Про громадський бюджет міста Миколаєва» та запровадили механізм залучення містян до розподілу частини коштів міського бюджету. У 2018 році вперше визначили переможців серед поданих ідей: реалізували 9 великих і 19 малих проєктів на суму 10 мільйонів гривень.

У 2020 році жителі міста подали 111 заявок, а вже на 2022 рік — 166 ідей, з яких до голосування допустили 125. Переможцями тоді стали 40 проєктів на понад 20 мільйонів гривень.

Втім, у 2022 році під час воєнного стану фінансування капітальних проєктів із міського бюджету зупинили, а реалізацію ідей відклали.

У лютому 2025 року у Миколаєві ухвалили нову програму громадського бюджету на 2025–2027 роки. Загальний обсяг її фінансування складе понад 45 мільйонів гривень.