Князєв назвав інтерв’ю свого «касира» смішним вкидом і попросив НАБУ і Генпрокурора перевірити озвучені факти

Всеволод Князєв на засіданні у ВАКСі 17 вересня. Фото: Судовий репортер

Колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв, звернувся у Національне антикорупційне бюро з проханням перевірити інформацію, озвучену його поплічником, який назвав себе його «касиром». Він вважає озвучені у інтервʼю факти вкидом і маніпуляцією.

Свою позицію Всеволод Князєв обґрунтував на своїй сторінці у Facebook.

Самого Олексія Гончара екссуддя називає агентом НАБУ, а інформацію, яку він озвучив в розмові з Денисом Бігусом, неправдивою, адже це легко можна перевірити у відкритих реєстрах.

— Не варто купуватися на військову форму, адже до війська цей достойник побіг лише для того, щоб зупинити кримінальні справи проти нього, які СБУ і НАБУ розслідують із 2021 року, а також задля блокування низки цивільних проваджень, у яких ошукані ним люди намагаються стягнути з нього кошти. Насправді цей «борець із корупцією» є громадянином РФ, неодноразово засудженим за шахрайство, тричі змінював ім’я та прізвище, перебуває у міжнародному розшуку. Думаю, за зовнішнім виглядом і статурою видно, що служить він не на передовій, а в Києві — у тій частині, у якій свого часу хотів «сховатися» Роман Насіров, — пише Всеволод Князєв.

Ексголова Верховного суду України звернувся до НАБУ з вимогою перевірити інтервʼю свого колишнього товариша Олексія Гончара. Документ з Facebook-сторінки Всеволода Князєва

Водночас він додає, що їх спілкування припинилось не за причини появи у Князєва нових помічників — Кирила Горбурова і Олега Горецького, як стверджував Олексій Гончар.

— Мені дуже прикро, що ця особа з’явилася в моєму житті, видаючи себе за успішного бізнесмена і порядну людину, батька чотирьох дітей, віруючого парафіянина. Коли ж я дізнався правду про нього, то негайно припинив із ним спілкування, — додав він.

Скриншот з допису Всеволода Князєва на його Facebook-сторінці

Крім того, вчора, 17 вересня, у Вищому антикорупційному суді пройшло чергове засідання у справі Всеволода Князєва, під час якого він попросив суд встановити порушення презумпції невинуватості і звернутися до генерального прокурора, щоб висловлювання Гончара перевірили в кримінальному провадженні, пише Судовий репортер.

Зокрема у своїй заяві на суді він стверджував, що Гончар отримував від НАБУ виплату, однак офіційно підтвердити цього не міг ні він, ні його адвокати. Він також подав клопотання витребувати в НАБУ всі протоколи допитів Гончара і слідчих дій за його участю.

Всеволод Князєв також анонсував, що на днях розповість власну версію подій в інтервʼю одному поважному виданню.

Зазначимо, 15 вересня Bihus.info оприлюднив інтервʼю Олексія Гончара, який називає себе «касиром» колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва. У розмові він розкрив деталі корупційних схем, які діяли у судовій системі впродовж понад 10 років. Розповів про те, як змінювались тарифи за позитивні рішення і яку роль у цьому відігравали миколаївські посадовці і судді.

На інтервʼю зокрема відреагували у Верховному Суді заявивши, що воно містить неперевірені відомості про корупційні дії, пов’язані з розглядом судових справ, і може розцінюватися як спроба дискредитації судової влади.

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйонів гривень. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня. До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 мільйонів гривень, до 20 мільйонів гривень.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення — до 1 березня включно.

У травні 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя. У липні 2024 року колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області. Вже у грудні Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення колишнього голови Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

Також читайте про те, як розвивалася справа судді Всеволода Князєва, чому правоохоронці називають його організатором злочинного угруповання та як на кейс топ-корупціонера України відреагувала влада.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив не транслювати на YouTube засідання, де заслуховують записи розмов фігурантів справи стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, через занадто велику кількість нецензурних висловлювань. Крім того, суддя на черговому засіданні попросив журналістів не публікувати дослівно значні обсяги розмов, записи яких продовжують досліджувати в суді. Після моніторингу судових засідань Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (IAC ISHR) у справі Всеволода Князєва колегія суддів Вищого антикорупційного суду заявила про дискредитацію їх роботи.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо імʼя ще одного фігуранта справи. Йдеться про адвоката Анатолія Рекуна.