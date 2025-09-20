Ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста. Фото: Херсонська ОВА.

Звільнений із російського полону колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко у День міста передав слова підтримки мешканцям.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

—Тримайтесь, херсонці! Дуже люблю, надихався своїм містом, згадував постійно про Херсон, бо це найкраще місто у світі! — сказав Володимир Миколаєнко.

Він наголосив, що після більш ніж трьох з половиною років у полоні добре розуміє, що таке витримка і незламність. Нині він перебуває на реабілітації в одному з київських медичних закладів. Проте ексмер висловив надію, що річницю звільнення Херсона від окупантів зустріне вже вдома.

— Якщо Господь мене вивів з цього полону, то я маю бути корисним для допомоги рідному місту, у будь — якому стані я це робитиму, — наголосив ексмер.

Разом із тим він зізнався, що перша зустріч із рідним домом може бути важкою.

— Бачив те фото, те відео про Херсон, але поки серцем не сприймаю, мені не те, що страшнувато, а те, що це буде боляче, страшніше, ніж те, що відбувалося в полоні, — розповів Миколаєнко.

Колишній мер також звернув увагу на долю тих, хто досі перебуває в ув’язненні:

— Тепер моє головне завдання — це дбати про тих хлопців, які продовжують залишатися в полоні, бо стан деяких геть критичний. Якщо ж їх витягнути зараз, то ще є шанс поборотися за їх життя, — підкреслив він.

Підсумовуючи своє звернення, Миколаєнко наголосив, що «українців можна бити, катувати, ламати, вбивати, але їх ніколи не зробиш руськими».

