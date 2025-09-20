Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    20 вересня, 2025

  • 19°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 19° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Тримайтесь !» — ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста

Ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста. Фото: Херсонська ОВА.Ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста. Фото: Херсонська ОВА.

Звільнений із російського полону колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко у День міста передав слова підтримки мешканцям.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

—Тримайтесь, херсонці! Дуже люблю, надихався своїм містом, згадував постійно про Херсон, бо це найкраще місто у світі! — сказав  Володимир Миколаєнко.

Він наголосив, що після більш ніж трьох з половиною років у полоні добре розуміє, що таке витримка і незламність. Нині він перебуває на реабілітації в одному з київських медичних закладів. Проте ексмер висловив надію, що річницю звільнення Херсона від окупантів зустріне вже вдома.

 — Якщо Господь мене вивів з цього полону, то я маю бути корисним для допомоги рідному місту, у будь — якому стані я це робитиму, — наголосив ексмер.

Разом із тим він зізнався, що перша зустріч із рідним домом може бути важкою.

— Бачив те фото, те відео про Херсон, але поки серцем не сприймаю, мені не те, що страшнувато, а те, що це буде боляче, страшніше, ніж те, що відбувалося в полоні, — розповів Миколаєнко.

Колишній мер також звернув увагу на долю тих, хто досі перебуває в ув’язненні:

— Тепер моє головне завдання — це дбати про тих хлопців, які продовжують залишатися в полоні, бо стан деяких геть критичний. Якщо ж їх витягнути зараз, то ще є шанс поборотися за їх життя, — підкреслив він.

Підсумовуючи своє звернення, Миколаєнко наголосив, що «українців можна бити, катувати, ламати, вбивати, але їх ніколи не зробиш руськими».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади».

Останні новини про: Херсон

Ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»
Масове мінування вулиць Херсона: 51-річний чоловік підірвався на «пелюстці»
РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсон

РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон
Масове мінування вулиць Херсона: 51-річний чоловік підірвався на «пелюстці»
Ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»

Ракетна атака по Миколаєву: попередньо по місту вдарили кількома «Іскандерами»

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

1 день тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay