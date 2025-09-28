У Миколаєва в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет
- Світлана Іванченко
7:45, 28 вересня, 2025
У Миколаєві 30 вересня та 1 жовтня тимчасово припинить роботу бювет із видачі безкоштовної очищеної води в мікрорайоні Соляні.
Як повідомили у КП «Миколаївоблтеплоенерго», через технічні причини буде закрито пункт за адресою: проспект Героїв України, 21-а.
Містян закликають заздалегідь зробити необхідні запаси питної води. Про відновлення роботи бювету комунальники поінформують додатково.
Раніше повідомлялось, що у Центральному районі Миколаєва по вулиці Захисників Миколаєва, 36, запрацювала нова станція видачі питної води.
Нагадаємо, що Віталій Кім повідомляв, що під кінець 2025 року воду у Миколаєві можна буде пити з крану.
