У Миколаєва в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві 30 вересня та 1 жовтня тимчасово припинить роботу бювет із видачі безкоштовної очищеної води в мікрорайоні Соляні.

Як повідомили у КП «Миколаївоблтеплоенерго», через технічні причини буде закрито пункт за адресою: проспект Героїв України, 21-а.

Містян закликають заздалегідь зробити необхідні запаси питної води. Про відновлення роботи бювету комунальники поінформують додатково.

Раніше повідомлялось, що у Центральному районі Миколаєва по вулиці Захисників Миколаєва, 36, запрацювала нова станція видачі питної води.