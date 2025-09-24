  • середа

У центрі Миколаєва відкрили ще одну станцію видачі питної води

У Миколаєві відкрили станцію видачі питної води. Фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві відкрили станцію видачі питної води. Фото: Миколаївська міськрада

У Центральному районі Миколаєва по вулиці Захисників Миколаєва, 36, запрацювала нова станція видачі питної води. 

Як повідомили в Миколаївській міській раді, станція має сертифікат якості та доступна для всіх охочих.

Це вже десята станція, яку відкрили організації The Cruzak Foundation, 4UA та Nova Ukraine. Станції здатні працювати автономно, зокрема під час відключень електроенергії.

«Місто залишається без централізованого водопостачання з 2022 року, тому відкриття таких станцій має важливе значення. Дякуємо партнерам за підтримку», — зазначив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Нагадаємо, у Миколаєві виявили 15 пунктів безоплатного розливу води в релігійних установах, що не відповідають вимогам за рівнем рН.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що під кінець 2025 року воду у Миколаєві можна буде пити з крану.

Читайте також:



Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян


Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян


Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян


НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа


Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

7 годин тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні