У центрі Миколаєва відкрили ще одну станцію видачі питної води

У Миколаєві відкрили станцію видачі питної води. Фото: Миколаївська міськрада

У Центральному районі Миколаєва по вулиці Захисників Миколаєва, 36, запрацювала нова станція видачі питної води.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, станція має сертифікат якості та доступна для всіх охочих.

Це вже десята станція, яку відкрили організації The Cruzak Foundation, 4UA та Nova Ukraine. Станції здатні працювати автономно, зокрема під час відключень електроенергії.

«Місто залишається без централізованого водопостачання з 2022 року, тому відкриття таких станцій має важливе значення. Дякуємо партнерам за підтримку», — зазначив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Нагадаємо, у Миколаєві виявили 15 пунктів безоплатного розливу води в релігійних установах, що не відповідають вимогам за рівнем рН.