У Миколаєві 15 пунктів безоплатного розливу води не відповідають санітарним нормам

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві виявили 15 пунктів безоплатного розливу води в релігійних установах, що не відповідають вимогам за рівнем рН.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

У Миколаєві перевірили якість питної води в безоплатних пунктах розливу релігійних установ, які не надали інформацію щодо проведення виробничого лабораторного контролю.

За результатами досліджень усі 15 зразків води не відповідали вимогам за водневим показником (рН). Так порушення зафіксовано за наступними адресами:

вул. Дачна, 16

вул. Богородична, 6

вул. Курортна, 1/1

вул. Гліба Бабіча, 24

вул. Степова, 35-В

вул. 2 Екіпажна, 80

вул. Архітектора Старова, 2-Г

вул. Космонавтів, 81-Г

вул. Миколаївська, 40

пров. Кобера, 3

вул. 9 Лінія, 36

пр-т Богоявленський, 183-А

вул. Ольшанців, 72

вул. Новобудівна, 5-А

вул. Айвазовського, 5-А

Керівникам релігійних установ підготовлені пропозиції щодо усунення порушень та приведення води у відповідність до вимог санітарного законодавства.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв, що під кінець 2025 року воду у Миколаєві можна буде пити з крану.