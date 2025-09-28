  • неділя

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води. Фото: КП Відключення води. Фото: КП "Миколаївводоканал"

Для виконання ремонтних робіт на вул. 5 Військова, 19 припинено водопостачання на вулицях:
Сьогодні, 28 вересня, у Миколаєві проводяться аварійно-ремонтні роботи на водомережах, у зв’язку з чим низка вулиць залишилась без води.

Про це повідомили в  МКП «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці на вул. 5 Військова, 19 не буде води за адресами:

  • від 4 до 5-ої Військової;
  • по 5 Військовій від вул. Петровського до Котельні.

    Також для виконання ремонтних робіт на вул. 4 Поздовжня, 70 припинено водопостачання на вулицях:
  •  4 Поздовжня - Космонавтів.

Комунальники обіцяють відновити водопостачання після завершення робіт.

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»

новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори

6 годин тому

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Світлана Іванченко

Головне сьогодні