Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
- Ірина Олехнович
13:20, 28 вересня, 2025
Для виконання ремонтних робіт на вул. 5 Військова, 19 припинено водопостачання на вулицях:
Сьогодні, 28 вересня, у Миколаєві проводяться аварійно-ремонтні роботи на водомережах, у зв’язку з чим низка вулиць залишилась без води.
Про це повідомили в МКП «Миколаївводоканал».
Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці на вул. 5 Військова, 19 не буде води за адресами:
- від 4 до 5-ої Військової;
- по 5 Військовій від вул. Петровського до Котельні.
Також для виконання ремонтних робіт на вул. 4 Поздовжня, 70 припинено водопостачання на вулицях:
- 4 Поздовжня - Космонавтів.
Комунальники обіцяють відновити водопостачання після завершення робіт.
