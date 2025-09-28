Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води. Фото: КП "Миколаївводоканал"

Сьогодні, 28 вересня, у Миколаєві проводяться аварійно-ремонтні роботи на водомережах, у зв’язку з чим низка вулиць залишилась без води.

Про це повідомили в МКП «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці на вул. 5 Військова, 19 не буде води за адресами:

від 4 до 5-ої Військової;

по 5 Військовій від вул. Петровського до Котельні.



Також для виконання ремонтних робіт на вул. 4 Поздовжня, 70 припинено водопостачання на вулицях: 4 Поздовжня - Космонавтів.

Комунальники обіцяють відновити водопостачання після завершення робіт.

