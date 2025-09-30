  • вівторок

Клуб

У Вознесенську вдруге шукають підрядника для ремонту харчоблоку школи №5

У Вознесенську плануть відремонтувати харчоблок школи №5. Фото: Фото: telegram Олена ЗеленськаУ Вознесенську плануть відремонтувати харчоблок школи №5. Фото: Фото: telegram Олена Зеленська

У Вознесенську вдруге оголосили тендер на капітальний ремонт харчоблока школи №5. Очікувана вартість робіт зменшилась на 147 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Перший тендер оголосили у грудні 2024 року. Тоді на роботи планували витратити 10 мільйонів 800 тисяч 348 гривень. Однак через відсутність пропозицій торги скасували.

Новий тендер на 10 мільйонів 657 тисяч 924 гривні з коригуванням оголосили 17 вересня цього року. Сума зменшилась на 147 тисяч гривень.

Як повідомили у Вознесенській міській рані у відповіді на запит «МикВісті», коригування проєкту зробили з урахуванням аналізу, щоб він відповідав чинним стандартам і технічним вимогам до харчоблоків у школах, дитсадках та дитячих закладах відпочинку.

Наразі загальна вартість робіт оцінюється у 11 мільйонів 274 тисяч 383 гривні. Фінансування надійде з державного та місцевого бюджетів, зокрема місто виділило майже 1,5 мільйона гривень.

Проєкт передбачає облаштування їдальні на 100 учнів, гарячого та овочевого цехів, мийки, холодильного приміщення, складів, а також санвузла, душу і роздягальні для персоналу.

У закладі замінять застаріле обладнання на нове, оновлять внутрішнє оздоблення приміщень, поставлять нові двері й вікна, відремонтують системи водопостачання, каналізації, електрики та вентиляції. Також встановлять пандус для маломобільних відвідувачів.

Скриншот відповіді Вознесенської міської радиСкриншот відповіді Вознесенської міської ради

Нагадаємо, що у Коблевому на 65% виконали роботи з модернізації їдальні та харчоблоку місцевого ліцею. Наразі на ремонт додатково спрямували 4,4 мільйона гривень через виявлену аварійну плиту.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

  • Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.
  • Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.
  • Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.
  • Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

У червні 2025 року виконком перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.

Після цього вже в липні виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. Згідно з рішенням:

  • 7,1 мільйона гривень отримає Миколаївський ліцей №40;

  • 5,9 мільйона гривень — Миколаївська гімназія №46.

Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

