У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей

Упродовж вересня з Херсонщини евакуювали 210 місцевих жителів, серед них — 17 дітей і 25 людей з обмеженою мобільністю.

Також з небезпечних територій вдалося вивезти 100 тіл загиблих, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, з Антонівки, Берислава та Наддніпрянського, які найбільше потерпають від російських атак, вивезли дев’ятьох людей. Евакуацію забезпечували поліцейські, військові та волонтери.

Після масованих авіаударів з мікрорайону Корабел евакуювали 1709 мешканців, а з села Інгулець Дар’ївської громади — ще 272.

В обласній військовій адміністрації закликають жителів найбільш небезпечних громад не зволікати з виїздом та користуватися можливістю евакуації. Для отримання допомоги можна звертатися до обласного контактного центру за телефонами: 0800-101-102 або 0800-330-951.

Слід також зазначити, що через постійні обстріли у мікрорайоні Корабел неможливо відновити і газопостачання. Наразі в районі залишаються близько 200 жителів, серед них дітей немає.