З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей. Фото: espreso.tv, для ілюстраціїЗ херсонського мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей. Фото: espreso.tv, для ілюстрації

У Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей. Нині на території мікрорайону залишаються ще понад 220 дорослих.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі телемарафону, передає «Укрінформ».

За його словами, завдяки спільним діям соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників та волонтерів із Корабела вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед яких — 56 дітей.

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода. Станом на середину серпня, вдалося вивезти понад 90% мешканців.

Останні новини про: Херсонщина

У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій
На Херсонщині обстріляли 35 населених пунктів: загинула людина, десятки поранених
У серпні з Херсонської громади евакуювали майже 3 тисячі людей
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

У серпні з Херсонської громади евакуювали майже 3 тисячі людей
На Херсонщині обстріляли 35 населених пунктів: загинула людина, десятки поранених
У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій

FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу

Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адрес

