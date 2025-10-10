ЄС має ресурси, щоб допомогти Україні пережити зиму, — Єврокомісія

ЄС має ресурси, щоб допомогти Україні пережити зиму. Фото: Getty Images

Європейська комісія запевнила, що Європейський Союз має достатньо ресурсів і потужностей для продовження підтримки України в енергетичній сфері напередодні зими.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Укрінформ.

Коментуючи останні масовані удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі в ніч проти 10 жовтня, речниця зазначила, що ЄС рішучо засуджує дії країни-агресорки.

— На жаль, це не є чимось новим, адже таке відбувається з початку війни. Росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно, — сказала Анна-Кайса Ітконен.

Вона зазначила, що ЄС підтримує постійний контакт із українською владою та партнерами з G7.

— Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як у відновленні інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року, — наголосила посадовиця.

За словами Ітконен, Європейський Союз готовий допомагати не лише Україні, а й Молдові.

— У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати. Наразі тривають інтенсивні обговорення, і Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому, оскільки надворі стає холодніше, — підкреслила Анна-Кайса Ітконен.

Вона також підкреслила, що російські обстріли завдають шкоди не лише енергетичним об’єктам, а й критично важливим сервісам — лікарням та школам.

Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью додала, що ЄС «з початку війни робить усе можливе, щоб допомогти українцям відновити енергетичну інфраструктуру».

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.