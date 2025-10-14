  • вівторок

«Укрпошта» встановить перші 100 поштоматів до кінця року

Поштомати «Укрпошти». Зображення: «Укрпошта»Поштомати «Укрпошти». Зображення: «Укрпошта»

«Укрпошта» планує розпочати встановлення власних поштоматів по всій Україні. Компанія вже уклала угоду на їх постачання.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Поштомати для державного оператора виготовлятиме українська компанія Modern Expo. За словами Гора Смілянського, вони працюватимуть як через мобільний застосунок, так і за допомогою PIN-коду на клавіатурі з металевими кнопками — тобто залишатимуться функціональними за будь-яких погодних умов і технічних обставин.

Нові поштомати дозволятимуть не лише отримувати, а й відправляти листи та посилки. Таким чином, вони мають поступово замінити традиційні поштові скриньки.

Пристрої зможуть працювати автономно — без електропостачання та зв’язку — і відповідатимуть підвищеним стандартам безпеки. Вони захищені від води, пилу й механічних пошкоджень, що забезпечить їхню роботу за будь-яких погодних умов.

До кінця року планується встановити 100 поштоматів: 70 — у Києві та 30 — в Одесі.

«Після запуску перших пристроїв ми зберемо ваші відгуки та почнемо масштабування проєкту по всій країні. Ми знаємо, як ви чекаєте на цю новинку, тож триматимемо вас у курсі», — зазначив Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть колишню начальницю одного з відділень «Укрпошти». Її звинувачують у привласненні понад 80 тисяч гривень та внесенні неправдивих даних до фінансових документів.

