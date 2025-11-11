  • вівторок

«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку», присвячені працівникам інфраструктури

«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»

«Укрпошта» анонсувала випуск нової серії поштових марок «Україна на зв’язку» із колекції «Героїчні професії». Вона присвячена інженерам, технікам, працівникам пошти та всім, хто підтримує роботу української інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Вони лагодять кабелі, відновлюють базові станції, доставляють пошту й підтримують мережі. Саме завдяки їм українці залишаються на зв’язку із близькими, отримують життєво важливу інформацію та мають доступ до екстрених комунікацій, які часто рятують життя», — зазначили в «Укрпошті».

«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»
«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»«Укрпошта» випустить нові марки «Україна на зв’язку». Фото: «Укрпошта»

До серії увійшли чотири марки:

  • «Оптика життя» — про інженерів, які відновлюють зв’язок у зруйнованих містах і селах;
  • «Сигнал для всіх» — про операторів, які повертають контакт зі світом;
  • «Посилка надії» — про поштарів, які доставляють посилки попри обстріли;
  • «Умови для зв’язку» — про фахівців, які забезпечують стійкість критичної інфраструктури.

Автор дизайну — Антон Хрупін, тираж — 200 тисяч примірників. Набір складається з поштового аркуша «Героїчні професії. Україна на зв’язку» та конверта «Перший день», вартість — 175 гривень.

У компанії зазначили, що передзамовлення доступне на postmark.ukrposhta.ua, а з 14 листопада марки можна буде придбати у відділеннях і філателістичних крамницях.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» запустила в обіг марки з серії «Українська вишивка — код нації», присвячені традиційним візерункам Одещини та Сумщини.

