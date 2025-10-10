  • пʼятниця

У Миколаєві судитимуть колишню керівницю відділення «Укрпошти» за привласнення понад ₴80 тисяч

Після загибелі людей у черзі за пенсією «Укрпошта» переглядає процедури виплат. Фото: Getty ImagesУ Миколаєві судитимуть колишню керівницю відділення «Укрпошти» за привласнення понад ₴80 тисяч. Фото: Getty Images

У Миколаєві судитимуть колишню начальницю одного з відділень «Укрпошти». Її звинувачують у привласненні понад 80 тисяч гривень та внесенні неправдивих даних до фінансових документів.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, з січня по серпень цього року 46-річна жінка, обіймаючи посаду керівниці, скористалася своїм службовим становищем, привласнивши гроші і деякі матеріальні цінності . Щоб приховати нестачу, вона внесла недостовірні дані у касові звіти та автоматизовану систему обліку.

Колишню керівницю звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частиною 4 статті 191 — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану;
  • частиною 1 статті 362 — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах;
  • частинна 1 статті 366 — службове підроблення.

Справу направлено до суду. За цими звинуваченнями жінці загрожує до восьми років ув’язнення та обмеження права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині ексначальниці служби у справах дітей оголосили про підозру у підробці фіктивних документів про опіку для третіх осіб.

