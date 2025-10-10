У Миколаєві судитимуть колишню керівницю відділення «Укрпошти» за привласнення понад ₴80 тисяч. Фото: Getty Images

У Миколаєві судитимуть колишню начальницю одного з відділень «Укрпошти». Її звинувачують у привласненні понад 80 тисяч гривень та внесенні неправдивих даних до фінансових документів.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, з січня по серпень цього року 46-річна жінка, обіймаючи посаду керівниці, скористалася своїм службовим становищем, привласнивши гроші і деякі матеріальні цінності . Щоб приховати нестачу, вона внесла недостовірні дані у касові звіти та автоматизовану систему обліку.

Колишню керівницю звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 4 статті 191 — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану;

частиною 1 статті 362 — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах;

частинна 1 статті 366 — службове підроблення.

Справу направлено до суду. За цими звинуваченнями жінці загрожує до восьми років ув’язнення та обмеження права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

