Клуб

«Організуємо максимально якісне прибирання», — у «Миколаївпастрансі» пообіцяли навести лад у автобусах після скарг містян

Автобуси КП «Миколаївпастранс». Фото комунального підприємстваАвтобуси КП «Миколаївпастранс». Фото комунального підприємства

Після скарг миколаївців на бруд у салонах автобусів керівник КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко пообіцяв посилити контроль за чистотою в транспорті підприємства.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, який транслювався в соцмережах.

За словами Дмитра Тесленка, питання санітарного стану транспорту взяли на контроль.

«Щодо чистоти в салонах, то це актуальне питання. Ми посилюємо контроль за цим. Найближчим часом організуємо максимально якісне прибирання у салонах. Знову ж таки, тому що автобусів багато, вони у різному стані, але ми цей недолік найближчим часом будемо виправляти», — зазначив директор комунального підприємства.

Крім того, Дмитро Тесленко відреагував на зауваження містян щодо поведінки водіїв міського маршрутного транспорту. За його словами, підприємство дійсно отримує скарги, однак кожну ситуацію розглядає індивідуально. Водночас посадовець закликав миколаївців з повагою та терпінням ставитися до водіїв автобусів.

Нагадаємо, раніше Дмитро Тесленко заявляв, що комунальне підприємство «Миколаївпастранс» за рік змогло подолати нестачу водіїв на маршрутах, що дозволило суттєво збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.

0
