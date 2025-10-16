  • четвер

В Інгульському районі Миколаєва КП «Парки» будують новий спортивний майданчик

Будівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаБудівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві розпочали будівництво спортивного майданчика із тренажерами в Інгульському районі. Роботи виконує комунальне підприємство «Миколаївські парки» разом із підрядною організацією.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

«Перший подібний майданчик, який розміщений на Флотському бульварі, користується значним попитом серед містян. Тут займаються як підлітки, так і люди старшого віку з ранку до вечора. Тому, аби забезпечити можливість усіх містян безкоштовно займатися спортом у комфортних умовах, було вирішено створити такі майданчики в кожному районі», — йдеться у повідомленні.

Будівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаБудівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Будівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаБудівництво спортмайданчика в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Новий об’єкт будують з урахуванням інклюзивності, тому до розробки проєкту долучилися головний архітектор міста Євген Поляков та депутат міськради Юрій Степанець.

Завершити будівництво планують до кінця року, а вже з початку наступного — розпочати роботи зі створення подібних майданчиків в інших районах міста.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві хочуть придбати обладнання для благоустрою спортивного майданчика в Інгульському районі.

Замовником тендеру виступає комунальне підприємство «Миколаївські парки». Фітнес-інвентар вартістю 995 тисяч гривень планують встановити на спортивному майданчику в Інгульському районі.

