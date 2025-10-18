Абсолютно мирного життя в Україні найближчими роками не буде, — Буданов

Буданов про безпеку: Україні ще доведеться жити у стані готовності до відсічі. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні найближчими роками не варто очікувати на повністю мирне й безпечне життя.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За словами Кирила Буданова, йдеться не про те, що бойові дії триватимуть постійно, а про необхідність бути готовими до будь-яких викликів.

— Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки... навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо постійно воювати. Але ми маємо бути готовими до відсічі, у тому числі до збройної відсічі у будь-який момент — це буде виклик і змога нашого суспільства. І з цим доведеться жити, — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є». «Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду», наголосив Трамп.

Під час брифінгу Володимир Зеленський погодився з його словами, зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову».