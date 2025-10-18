  • субота

    18 жовтня, 2025

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Абсолютно мирного життя в Україні найближчими роками не буде, — Буданов

Буданов про безпеку: Україні ще доведеться жити у стані готовності до відсічі. Фото: Новини.LIVEБуданов про безпеку: Україні ще доведеться жити у стані готовності до відсічі. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні найближчими роками не варто очікувати на повністю мирне й безпечне життя.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За словами Кирила Буданова, йдеться не про те, що бойові дії триватимуть постійно, а про необхідність бути готовими до будь-яких викликів.

— Абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки... навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо постійно воювати. Але ми маємо бути готовими до відсічі, у тому числі до збройної відсічі у будь-який момент — це буде виклик і змога нашого суспільства. І з цим доведеться жити, — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є». «Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду», наголосив Трамп.

Під час брифінгу Володимир Зеленський погодився з його словами, зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову».

Останні новини про: Війна в Україні

Внаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено понад 20 будівель і поранено трьох жителів
МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС
В Україні створили штаб, який об’єднає всі служби для захисту енергетики
Реклама

Читайте також:

новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні створили штаб, який об’єднає всі служби для захисту енергетики
МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС
Внаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено понад 20 будівель і поранено трьох жителів

Миколаїв поступово отримує чисту воду з нового водопроводу, — Кім

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

21 хвилина тому

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Головне сьогодні