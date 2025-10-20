  • понеділок

Зеленський готовий долучитися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський назвав очільника Кремля терористом, але висловив готовність приїхати до столиці Угорщини, де запланована зустріч Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтервʼю NBC News.

«Якщо ми дійсно хочемо досягти справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас і про нас?», — сказав Володимир Зеленський.

Він сказав, що вже повідомив президенту США про свою готовність долучитися до його зустрічі з Путіним у столиці Угорщини.

Президент також заявив, що Дональд Трамп повинен чинити тиск на російського диктатора сильніше, ніж він чинив на ХАМАС під час нещодавнього досягнення припинення вогню в Газі. Бо, за його словами, Володимир Путін сильніший за близькосхідних терористів.

Український лідер також додав, що мирні переговори мають проходити тихо, а не «під ракетами й безпілотниками».

На запитання, чи зможе Дональд Трамп закінчити російсько-українську війну, Володимир Зеленський відповів: «Так, дай Боже».

Нагадаємо, під час телефонної розмови цього тижня президент Росії Володимир Путін зажадав від президента США Дональда Трампа, щоб Україна здала Росії повний контроль над Донецькою областю як умову завершення війни.

