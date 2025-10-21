У Миколаєві 13 пошкоджених обстрілами будинків треба частково або повністю демонтувати

Знесення будку на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото для ілюстрації «МикВісті»

У Миколаєві визначили перелік пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії будинків. В них проводитимуть повний та частковий демонтаж.

Відповідний перелік мають погодити члени виконкому на найближчому засідання, повідомляють «МикВісті».

Зазначається, що рішення ухвалюватиметься на підставі висновків регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка провела позачергові засідання 7 серпня, 22 вересня та 8 жовтня 2025 року.

До переліку увійшли 13 житлових будинків, з них у 12 мають частково демонтують окремі конструкції. Будинок по вулиці 9-а Слобідська, 31/11 (Маршала Василевського) рекомендовано демонтувати повністю. Зазначається, що згідно з технічним звітом, житловий будинок визнано таким, що підлягає повному демонтажу. Експерт дійшов висновку, що будівлю неможливо відновити і її потрібно розібрати. Хоча ця частина будинку має окрему адресу, за даними Державного реєстру речових прав вона є складовою частиною багатоквартирного житлового будинку.

Перелік пошкоджених будинків. Скриншот з проєкту рішення

Перелік пошкоджених будинків. Скриншот з проєкту рішення

Замовником робіт виступатиме департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Саме він відповідатиме за організацію демонтажу та дотримання всіх вимог безпеки.

Нагадаємо, що у Миколаєві на демонтаж аварійного підʼїзду п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі хочуть витратити понад 4,5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що мешканці пошкодженого під час ворожих обстрілів будинку на вулиці Заводській, 3/2 у Миколаєві не можуть подати заяви на компенсацію збитків через «Дію». Причина — невідновлені місця загального користування, також пошкоджені під час обстрілів.

Загалом три житлові будинки на вулиці Заводській, 35, стали першими оселями миколаївців, які повністю демонтували після російських обстрілів. Мешканці довгий час відмовлялися від зносу, побоюючись взагалі залишитись без дому, але з часом усі вони надали свою згоду. «МикВісті» дізнавалися, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі.

Реклама

Також нагадаємо, що завершити розробку відбудови усіх 54 пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних будинків у Миколаєві обіцяють менш ніж за рік — до квітня 2026 року.

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», який фінансує Світовий банк.

Загалом міська влада подала на конкурсний відбір 224 будинки, з яких відібрали 54, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі півсотні будинків.