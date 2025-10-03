  • пʼятниця

Чекають на донорів: мешканці пошкодженого будинку у Заводському районів Миколаєва не можуть подати заяви на компенсацію

Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок 28 грудня. Фото для ілюстрації з архіву: «МикВісті»Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок 28 грудня. Фото для ілюстрації з архіву: «МикВісті»

Мешканці пошкодженого під час ворожих обстрілів будинку на вулиці Заводській, 3/2 у Миколаєві не можуть подати заяви на компенсацію збитків через «Дію». Причина — невідновлені місця загального користування, також пошкоджені під час обстрілів.

Про це повідомив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук під час онлайн-брифінгу.

До нього звернулись мешканці та повідомили, що у будинку пошкоджені вікна та дах, складені комісійні акти. Втім, люди не можуть подати документи в «Дію». Віктор Дмитрук відповів, що по будинку є невирішені питання. Законодавство передбачає, що обстеження житла можливе лише після того, як відновлять спільні приміщення.

«Коли пошкоджені загальні місця користування, то до тих пір поки вони не будуть відновленні, безпечне пересування комісії по відшкодуванню заборонено. Тому комісія адміністрації не може вийти і обстежити житло мешканців, які постраждали», — зазначив Віктор Дмитрук.

Реклама

За його словами, наразі донори погодились допомогти з відновленням, але поки не поспішають виконувати роботи.

«Наразі ведуться переговори з донорами, з компанією «ACTED» (французська неурядова гуманітарна організація ACTED, — прим.), яка виразила бажання привести до ладу місця загального користування за цією адресою, але там є якісь труднощі у керівництві цієї компанії. Ми тримаємо з ними постійний зв'язок, відпрацьовуємо зауваження, які виникають і сподіваємося, що питання буде вирішено. Це питання донорських організацій, а там давити не можна, прошу віднестись з розумінням», — розповів голова району.

Нагадаємо, що три житлові будинки на вулиці Заводській,35 стали першими оселями миколаївців, які повністю демонтували після російських обстрілів. Мешканці довгий час відмовлялися від зносу, побоюючись взагалі залишитись без дому, але з часом усі вони надали свою згоду. «МикВісті» дізнавалися, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі.

Також нагадаємо, що завершити розробку відбудови усіх 54 пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних будинків у Миколаєві обіцяють менш ніж за рік — до квітня 2026 року.

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», який фінансує Світовий банк.

Загалом міська влада подала на конкурсний відбір 224 будинки, з яких відібрали 54, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі півсотні будинків.

