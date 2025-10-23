Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
Верховна Рада України 23 жовтня ухвалила законопроєкт №12437, який передбачає облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років.
Про це повідомили у Верховній Раді.
Згідно із законом, власники обладнаних або відведених майданчиків для паркування повинні виділяти не менше 5% місць (але щонайменше одне) для таких транспортних засобів. Вони мають бути позначені відповідними дорожніми знаками чи розміткою, а автомобілі — мати спеціальний розпізнавальний знак.
Кабінет Міністрів визначить порядок облаштування, позначення таких місць і процедуру підтвердження права на їх використання.
Також документ передбачає, що органи влади сприятимуть облаштуванню паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.
Закон спрямований на підвищення безпеки й зручності для водіїв із маленькими дітьми та розвиток інклюзивної паркувальної інфраструктури в Україні.
