Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років

Платна парковка у центрі Миколаєва, 12 червня 2025 рік, фото «МикВісті»

Верховна Рада України 23 жовтня ухвалила законопроєкт №12437, який передбачає облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів, що перевозять дітей віком до трьох років.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Згідно із законом, власники обладнаних або відведених майданчиків для паркування повинні виділяти не менше 5% місць (але щонайменше одне) для таких транспортних засобів. Вони мають бути позначені відповідними дорожніми знаками чи розміткою, а автомобілі — мати спеціальний розпізнавальний знак.

Кабінет Міністрів визначить порядок облаштування, позначення таких місць і процедуру підтвердження права на їх використання.

Також документ передбачає, що органи влади сприятимуть облаштуванню паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.

Закон спрямований на підвищення безпеки й зручності для водіїв із маленькими дітьми та розвиток інклюзивної паркувальної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, Львів уперше в Україні запровадив автоматичне відображення штрафів за неправильне паркування в мобільному застосунку «Дія».