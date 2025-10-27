У Миколаєві планують оновити центр реабілітації при будинку дитини: це коштуватиме ₴4,5 млн

Реабілітаційний центр для дітей у Миколаєві, фото: обласний Будинок дитини/Facebook

У Заводському районі Миколаєва планують відремонтувати приміщення Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, що знаходиться на базі обласного будинку дитини.

Відповідний тендер опублікований на платформі державних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Вартість робіт попередньо оцінюють у 4,5 мільйона гривень, однак вона може змінюватись, залежно від пропозицій учасників тендеру. Замовник — комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», філією якої є Центр.

У коментарі «МикВісті» головний лікар дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін пояснив, що у центрі панують оновити палати та облаштувати нове відділення — ментального здоров’я.

— Там і зараз знаходиться реабілітаційний центр, але ми його будемо приводити у відповідність до вимог Національної служби охорони здоров'я. Також там буде відділення з ментального здоров’я — навіть більше акцент буде на нього, — сказав Олександр Пліткін.

У дитячому центрі реабілітації, згідно з тендерною документацією, планують зробити капітальний ремонт приміщень, встановити нову сантехніку, зробити опалення, вентиляцію, систему кондиціонування, електроосвітлення, а також обладнати кімнати меблями та обладнанням: шафи, столи, крісла, стільці, дивани, ноутбуки, холодильники, інформаційні дисплеї тощо.

Усі ці роботи підрядник повинен буде виконати впродовж двох місяців — до 15 грудня 2025 року. Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, а підрядника обиратимуть після 28 жовтня.

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

У березні 2025 року адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини), який був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Вона власне показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.