У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Заміна труб у Миколаєві. Фото для ілюстрації "МикВісті"

У селищі Капустине, що входить до Мішково-Погорілівської громади, капітально відремонтують застарілі мережі, щоб забезпечити безперебійним водопостачанням населення.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Роботи виконає Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Газводомонтаж», з яким Мішково-Погорілівська сільська рада уклала п’ять договорів на загальну суму 7,4 мільйона гривень. Кожен договір не перевищує 1,5 мільйона гривень, тож згідно із законодавством, використання електронної системи закупівель Prozorro у таких випадках не є обов’язковим.

Згідно з даними системи YouControl, фірма «Газводомонтаж» зареєстрована у Миколаєві та працює з 2011 року. Її засновниками вказані Костянтин Періг, Валерій Періг та Костянтин Забара.

Капремонт водогону в селищі Капустине передбачено на таких вулицях:

вулиця Дмитра Вишневецького — вартість робіт 1 мільйон 493 тисяч 122 гривні

вулиця Івана Франка — вартість робіт 1 мільйон 499 тисяч 913 гривень

вулиця Мирна — від вулиці Мирної до Шевченка — вартість робіт 1 мільйон 499 тисяч 503 гривні

вулиця Незалежності — вартість робіт 1 мільйон 499 тисяч 207 гривень

вулиця Центральна — вартість робіт 1 мільйон 499 тисяч 901 гривня

Підрядник має замінити старі труби на нові поліетиленові до 30 листопада. Також вказано, що гарантійний строк експлуатації мережі становить 10 років.

Як розповіла «МикВісті» староста Каравелівського старостинського округу Мішково-Погорілівської сільської ради Ганна Максимішина, оновлення водогону — це частина планових заходів, запланованих ще на початку року.

— Поки виготовили проєкти, провели експертизу — і зараз розпочали роботи. Прокладають труби від свердловини до башти, а потім — на кожну вулицю. У результаті селище буде повністю забезпечене новим водогоном, — пояснила вона.

За словами старости, мережу не оновлювали ще з радянських часів, тож пориви та аварії траплялися регулярно.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Водогін був у критичному стані. Постійні пориви, латання не допомагало. Башту ми встановили ще до війни — у 2020–2021 роках, за кошти місцевого бюджету, — додала Ганна Максимішина.

У Капустиному зареєстровано 464 жителі, і, за словами старости, село має перспективи розвитку завдяки близькості до траси.

— Селище перспективне, воно знаходиться біля траси і була така проблема з водогоном. Цей проєкт дозволить уникнути втрат коштів комунального підприємства, — говорить Ганна Максимішина.

Нагадаємо, що у Миколаєві фіксують поступове покращення якості води після запуску нового водогону.

Однак міський голова Олександр Сєнкевич зазначає, що у місті водопровідна вода все ще не відповідає нормам питної за показниками мутності та лужності, однак солоної води в мережах більше немає.