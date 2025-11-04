  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зимова програма «УЗ-3000» не потребує фінансування з бюджету, — глава «Укрзалізниці»

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» реалізує зимову програму «УЗ-3000» без додаткового фінансування з державного бюджету.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає «Радіо Свобода».

За його словами, витрати на програму покриють за рахунок місць, які зазвичай залишаються порожніми у непіковий сезон. Частину коштів планують компенсувати завдяки перегляду вартості квитків у преміум-сегменті.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Олександр Перцовський уточнив, що «УЗ-3000» не стосуватиметься вагонів першого класу, СВ та міжнародних рейсів. Для цих категорій компанія готує динамічне ціноутворення та додаткові сервіси, аби збалансувати витрати.

«Щоб компенсувати можливі втрати від пасажирів, які скористаються безкоштовними «кілометрами», ми запроваджуємо більш гнучкі ціни у преміум-сегменті. Тож програма не створює додаткового навантаження на держбюджет», — пояснив Олександр Перцовський.

Він також додав, що «УЗ-3000» діятиме протягом чотирьох місяців — саме в період, коли попит на квитки традиційно нижчий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Останні новини про: Укрзалізниця

Палили залізниці та намагалися підірвати колії: на Одещині СБУ затримала вже вісьмох підозрюваних у диверсіях
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» на відстань до 3000 кілометрів, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» на відстань до 3000 кілометрів, — Зеленський
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
Палили залізниці та намагалися підірвати колії: на Одещині СБУ затримала вже вісьмох підозрюваних у диверсіях

Не гріти будинки до 20-22°C, а одягати светри, — голова «Укренерго» про опалювальний сезон

Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт

2 години тому

Миколаїв витратить ₴24 млн на ремонт дороги від проспекту Центрального до 1-ї Воєнної

Головне сьогодні