Зимова програма «УЗ-3000» не потребує фінансування з бюджету, — глава «Укрзалізниці»

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» реалізує зимову програму «УЗ-3000» без додаткового фінансування з державного бюджету.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає «Радіо Свобода».

За його словами, витрати на програму покриють за рахунок місць, які зазвичай залишаються порожніми у непіковий сезон. Частину коштів планують компенсувати завдяки перегляду вартості квитків у преміум-сегменті.

Олександр Перцовський уточнив, що «УЗ-3000» не стосуватиметься вагонів першого класу, СВ та міжнародних рейсів. Для цих категорій компанія готує динамічне ціноутворення та додаткові сервіси, аби збалансувати витрати.

«Щоб компенсувати можливі втрати від пасажирів, які скористаються безкоштовними «кілометрами», ми запроваджуємо більш гнучкі ціни у преміум-сегменті. Тож програма не створює додаткового навантаження на держбюджет», — пояснив Олександр Перцовський.

Він також додав, що «УЗ-3000» діятиме протягом чотирьох місяців — саме в період, коли попит на квитки традиційно нижчий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.