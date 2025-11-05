На Миколаївщині 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині з 08:00 до 22:00 години діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 15:30 - 17:30;

1.2 — 21:00 - 22:30;

2.1 — 14:00 - 17:30; 21:00 - 22:30;

2.2 — 14:00 - 17:30;

3.1 — 17:30 - 20:30;

3.2 — 17:30 - 21:00;

4.1 — 17:30 - 21:00;

4.2 — 17:30 - 21:00;

5.1 — 07:30 - 10:30; 21:00 - 22:30;

5.2 — 15:30 - 17:30.

У Миколаївобленерго наголосили, що час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення «черги.підчерги» (на графіку ГПВ це «жовті» години).

Нагадаємо, раніше в «Миколаївелектротранс» повідомляли, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.