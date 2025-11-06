Додаткове відключення світла у Миколаєві: без електрики буде ще дві черги

Оновлено: додана інформація від «Миколаївобленерго» про відключення ще однієї черги

У Миколаєві ввели додаткові відключення світла. Фото: «МикВісті»

У четвер, 6 листопада, з 10:00 до 14:00 у Миколаєві проведуть додаткове відключення електроенергії за вказівкою НЕК «Укренерго».

Під знеструмлення потраплять споживачі черги 6.1 ГПВ, повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Згодом повідомили про збільшення обсягів відключень електроенергії у Миколаєві в період із 10:00 до 14:00. Під знеструмлення потраплять і споживачі черги 6.2 ГПВ.

Актуальний розклад відключень можна переглянути за посиланням: off.energy.mk.ua

Нагадаємо, що 6 липня на Миколаївщині з 08:00 до 22:00 години діють погодинні графіки відключення світла. Крім того, раніше в «Миколаївелектротранс» повідомляли, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.