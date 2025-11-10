  • понеділок

Україна хоче замовити в США 27 систем Patriot, – Зеленський

Президент України повідомив про плани купити 27 систем Patriot у США. Фото: ілюстраційнеПрезидент України повідомив про плани купити 27 систем Patriot у США. Фото: ілюстраційне

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна планує замовити у США 27 систем ППО Patriot.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

За словами Володимира Зеленського, європейські країни також могли б передати Україні свої наявні системи Patriot. Президент додав, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від нічних атак російських дронів.

Водночас Велика Британія та інші союзники поки відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом країни.

На запитання про підтримку ЄС і Великої Британії перед зимою Володимир Зеленський відповів: «Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна і коли Путін зрозуміє, що повинен зупинитися».

