Україна хоче замовити в США 27 систем Patriot, – Зеленський
- Новини України
- Аліна Квітко
6:00, 10 листопада, 2025
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна планує замовити у США 27 систем ППО Patriot.
Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.
За словами Володимира Зеленського, європейські країни також могли б передати Україні свої наявні системи Patriot. Президент додав, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від нічних атак російських дронів.
Водночас Велика Британія та інші союзники поки відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом країни.
На запитання про підтримку ЄС і Великої Британії перед зимою Володимир Зеленський відповів: «Ніколи не достатньо. Достатньо, коли закінчиться війна і коли Путін зрозуміє, що повинен зупинитися».
Раніше повідомлялося, що Німеччина та США домовилися надати Україні п’ять додаткових Patriot.
