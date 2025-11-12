СБУ оголосили про підозру померлому російському генералу, який керував військами, що йшли на Миколаїв

Генерал-майор Олександр Корнєв. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України зібрала докази участі командувача 7-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил РФ генерал-майора Олександр Корнєва у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Відповідна підозра оприлюднена на сайті Генерального прокурора.

Олександр Корнєв керував 7-ю гвардійською десантно-штурмової (гірською) Червоного прапора орденів Суворова і Кутузова дивізії Південного військового округу ЗС РФ (далі — 7 ДШД), яка входила до складу угруповання військ «Дніпро» на Миколаївсько-Криворізькому напрямку. 24 лютого 2022 року він очолив бойові дії підрозділів 7-ї ДШД у Херсонській області, включно з окупацією обласного центру, перетнувши Чонгар, Каланчак та Чаплинку.

Реклама

У день нападу о 6-й ранку підрозділи 7-ї ДШД за затвердженим планом почали комплексне сухопутне воєнне вторгнення — після нанесення авіаційного та артилерійського удару почалася сухопутна складова, тобто проведення рейдових, розвідувально-пошукових і наступальних дій на території Херсонської області.

У росіян були визначені маршрути у напрямку Херсона з подальшим просуванням на Миколаїв. Після окупації Херсонської та Миколаївської областей вони планували йти у бік Одеси.

За наказами Корнєва, як стверджує слідство, було захоплено Генічеськ, Мелітополь, Нову Каховку, Олешки та інші населені пункти, встановлено контроль над Каховською ГЕС і Північно-Кримським каналом. Для цього було задіяно понад 19 батальйонно-тактичних груп. Крім того, генерал координував роботу підрозділів Росгвардії, які брали участь у каральних акціях проти цивільного населення на окупованих територіях.

У липні 2025 року зʼявилась інформація, що Олександр Корнєв помер. Офіційно росіяни вказували, що той загинув «при виконанні бойового завдання». Однак деякі проросійські пабліки стверджують, що він пішов з життя через проблеми зі здоров'ям.

Допис на офіційній сторінці Рязанського училища з російської соцмережі "ВКонтакте"

Читайте статтю «МикВісті»: «Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, які пережили катування в окупації