Густий туман та незначне потеплішання: якою буде погода завтра 14 листопада

На Миколаївщині 14 листопада очікується туман. Фото: архів «МикВісті»

У п’ятницю, 14 листопада, на Миколаївщині очікується густий туман і незначне потеплішання.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вночі та вранці туман суттєво знизить видимість на дорогах — місцями до 100–500 метрів. У зв’язку з цим в області та Миколаєві оголошено жовтий рівень небезпечності.

Загалом протягом доби у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.

Температура повітря підвищиться, проте не на значні показники:

в області — вночі 1… 6°С тепла, вдень 9 … 14°С тепла;

у Миколаєві — вночі 3…5°С, вдень 10–12°С тепла.

Рятувальники закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися безпечної швидкості під час туману.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.