Густий туман та незначне потеплішання: якою буде погода завтра 14 листопада
17:50, 13 листопада, 2025
У п’ятницю, 14 листопада, на Миколаївщині очікується густий туман і незначне потеплішання.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
За даними синоптиків, вночі та вранці туман суттєво знизить видимість на дорогах — місцями до 100–500 метрів. У зв’язку з цим в області та Миколаєві оголошено жовтий рівень небезпечності.
Загалом протягом доби у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.
Температура повітря підвищиться, проте не на значні показники:
- в області — вночі 1… 6°С тепла, вдень 9 … 14°С тепла;
- у Миколаєві — вночі 3…5°С, вдень 10–12°С тепла.
Рятувальники закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися безпечної швидкості під час туману.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
