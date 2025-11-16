На Миколаївщині встановили нову водонапірну вежу у Себине

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

У пʼятницю, 14 листопада, у селі Себине, що на Миколаївщині, запрацювала нова водонапірна вежа із сонячною електростанцією потужністю 10 кіловат. Це дозволить забезпечити безперебійне водопостачання для мешканців навіть у разі відключення електроенергії — щонайменше 6 годин.

Як повідомили в Миколаївській обласній раді, вежу встановили у рамках меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради з РАТЕГ та за підтримки благодійної організації Nova Ukraine.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

«Надзвичайно важливо, що ми посилюємо інфраструктурну стійкість громад, адже доступ до води — одна з базових потреб для кожного мешканця нашого регіону. Вдячний партнерам за підтримку та системну роботу на благо Миколаївщини», — зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

Нове обладнання підвищує можливості громади у сфері забезпечення життєво необхідних послуг, а також зменшує залежність від перебоїв електропостачання. У перспективі це дозволить оптимізувати роботу системи водопостачання та забезпечити стабільний доступ до води для місцевих жителів.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що у минулому році в селі Лимани Миколаївської області також встановили нову водонапірну вежу на заміну тій, що була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Нова забезпечуватиме водою 250 домівок.