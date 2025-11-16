На Миколаївщині встановили нову водонапірну вежу у Себине
16:39, 16 листопада, 2025
У пʼятницю, 14 листопада, у селі Себине, що на Миколаївщині, запрацювала нова водонапірна вежа із сонячною електростанцією потужністю 10 кіловат. Це дозволить забезпечити безперебійне водопостачання для мешканців навіть у разі відключення електроенергії — щонайменше 6 годин.
Як повідомили в Миколаївській обласній раді, вежу встановили у рамках меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради з РАТЕГ та за підтримки благодійної організації Nova Ukraine.
«Надзвичайно важливо, що ми посилюємо інфраструктурну стійкість громад, адже доступ до води — одна з базових потреб для кожного мешканця нашого регіону. Вдячний партнерам за підтримку та системну роботу на благо Миколаївщини», — зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.
Нове обладнання підвищує можливості громади у сфері забезпечення життєво необхідних послуг, а також зменшує залежність від перебоїв електропостачання. У перспективі це дозволить оптимізувати роботу системи водопостачання та забезпечити стабільний доступ до води для місцевих жителів.
Нагадаємо, що у минулому році в селі Лимани Миколаївської області також встановили нову водонапірну вежу на заміну тій, що була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Нова забезпечуватиме водою 250 домівок.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада
