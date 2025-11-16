  • неділя

    16 листопада, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині встановили нову водонапірну вежу у Себине

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

У пʼятницю, 14 листопада, у селі Себине, що на Миколаївщині, запрацювала нова водонапірна вежа із сонячною електростанцією потужністю 10 кіловат. Це дозволить забезпечити безперебійне водопостачання для мешканців навіть у разі відключення електроенергії — щонайменше 6 годин.

Як повідомили в Миколаївській обласній раді, вежу встановили у рамках меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради з РАТЕГ та за підтримки благодійної організації Nova Ukraine.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада
У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

«Надзвичайно важливо, що ми посилюємо інфраструктурну стійкість громад, адже доступ до води — одна з базових потреб для кожного мешканця нашого регіону. Вдячний партнерам за підтримку та системну роботу на благо Миколаївщини», — зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада
У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

Нове обладнання підвищує можливості громади у сфері забезпечення життєво необхідних послуг, а також зменшує залежність від перебоїв електропостачання. У перспективі це дозволить оптимізувати роботу системи водопостачання та забезпечити стабільний доступ до води для місцевих жителів.

У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада
У Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна радаУ Себине встановили нову водонапірну вежу. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що у минулому році в селі Лимани Миколаївської області також встановили нову водонапірну вежу на заміну тій, що була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Нова забезпечуватиме водою 250 домівок.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва
У Дніпрі відбувся круглий стіл щодо викликів прифронтових громад
Табунщик відвідав Коблеве: обговорили наявні можливості та перспективи розвитку громади
Реклама

Читайте також:

новини

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Анна Гакман
новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Табунщик відвідав Коблеве: обговорили наявні можливості та перспективи розвитку громади
У Дніпрі відбувся круглий стіл щодо викликів прифронтових громад
Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Аварія на Курортній: кілька вулиць Миколаєва залишилися без води до завтра

2 години тому

Зеленський анонсував кадрові зміни в енергетиці після проведення перевірок

Головне сьогодні