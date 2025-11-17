У другій половині понеділка, 17 листопада, у Миколаївській області очікується посилення вітру. Синоптики попереджають про сильні пориви, які збережуться до ранку наступного дня.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, очікується посилення південно-західного вітру 15–20 м/с. Рівень небезпеки — I (жовтий).

Синоптики попереджають про сильний вітер на Миколаївщині. Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

18 листопада по Миколаївській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень прогнозують часом дощ. Температура повітря вночі від 7°С до 12°С тепла, а вдень від +12°С до +17°С.

По Миколаєву температура становитиме вночі від +9°С до +11°С, а вдень від +13 до +15°С.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.