Німеччина скорочує виплати українським біженцям: новий закон ухвалять цього тижня

Німеччина скорочує виплати українським біженцям. Фото: Ervin Shulku, ZUMA, IMAGO

Німецький уряд цього тижня затвердить законопроєкт, який змінює систему соціальних виплат для українців.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Александер Добріндт в інтерв’ю DW.

За словами міністра, уряд уже погодив перехід новоприбулих українців із виплат для громадян на систему допомоги за законом про виплати шукачам притулку. Рішення діятиме ретроспективно з 1 квітня.

Прибулих також зобов’яжуть активно шукати роботу. Якщо люди не робитимуть спроб працевлаштуватися, виплати зменшуватимуть.

Крім того, у Німеччині проводитимуть перевірку майна українців. Допомогу отримуватимуть лише ті, хто не має власних активів. Якщо ж майно є, спершу потрібно буде використати його, перш ніж претендувати на підтримку.

Нагадаємо, раніше у Німеччині висловили невдоволення зростанням кількості молодих українців, які прибувають до Німеччини. Там наголосили, що такі українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення, а мають шукати роботу.

Загалом, у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.