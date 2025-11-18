  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина скорочує виплати українським біженцям: новий закон ухвалять цього тижня

Фото: Ervin Shulku, ZUMA, IMAGOНімеччина скорочує виплати українським біженцям. Фото: Ervin Shulku, ZUMA, IMAGO

Німецький уряд цього тижня затвердить законопроєкт, який змінює систему соціальних виплат для українців.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Александер Добріндт в інтерв’ю DW.

За словами міністра, уряд уже погодив перехід новоприбулих українців із виплат для громадян на систему допомоги за законом про виплати шукачам притулку. Рішення діятиме ретроспективно з 1 квітня.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Прибулих також зобов’яжуть активно шукати роботу. Якщо люди не робитимуть спроб працевлаштуватися, виплати зменшуватимуть.

Крім того, у Німеччині проводитимуть перевірку майна українців. Допомогу отримуватимуть лише ті, хто не має власних активів. Якщо ж майно є, спершу потрібно буде використати його, перш ніж претендувати на підтримку.

Нагадаємо, раніше у Німеччині висловили невдоволення зростанням кількості молодих українців, які прибувають до Німеччини. Там наголосили, що такі українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення, а мають шукати роботу.

Загалом, у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.

Останні новини про: Війна в Україні

«Уряд геть!» — депутати заблокували трибуну Ради, яка мала розглянути відставку Галущенка та Гринчук
«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині
Порада «одягати светри» ще актуальна: голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Порада «одягати светри» ще актуальна: голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму
«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині
«Уряд геть!» — депутати заблокували трибуну Ради, яка мала розглянути відставку Галущенка та Гринчук

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму

1 година тому

Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні