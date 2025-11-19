  • середа

    19 листопада, 2025

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки

Скриншот засідання комісії Миколаївської міської радиСкриншот засідання комісії Миколаївської міської ради

На засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення розкритикували підготовлену програму розвитку фізичної культури та спорту на 2026-2028 роки. Члени комісії відправили її на доопрацювання.

На засіданні у вівторок, 18 листопада, Ганна Норд вказала начальниці управління спорту Миколаївської міськради Ірині Бондаренко на ряд помилок та неточностей у документі.

«Таке враження, що ви взяли зі звіту за 2024 і тупо туди вставили, я порівняла. Так не піде», — зазначила голова комісії.

Реклама

Питання викликала і до прописаної фінансової підтримки клубу «Вікторія», який працює з людьми з інвалідністю. За три роки на нього планують виділити 8 мільйонів гривень.

«Ми це питання з вами обговорювали в минулій програмі. Ми говорили, що поки війна, ми зараз їх підтримуємо. Але в нас війна вже четвертий рік і це ситуація не одного дня. В мене питання, чому ми знову ставимо одну «Вікторію»? Чому не оголошуємо конкурс? У нас дуже багато фізкультурно-оздоровчих організацій. Звертаю увагу депутатів, ми даємо на три роки 8 мільйонів, по 2,5 мільйон на рік на один клуб «Вікторія»», — зазначила голова комісії

Ірині Бондаренко пояснила, фактичні витрати клубу становлять близько 1,35 мільйона гривень на рік. Також вона зазначила, що звернень від інших організацій не надходило.

«По-перше на клуб «Вікторія» — це план. Клуб за рік витрачає 1 мільйон 350 тисяч гривень. Стосовно інших клубів, то у нас немає жодного звернення щодо того, щоб ми когось профінансували», — відповіла Ірині Бондаренко.

Попри це, комісія наполягла на тому, що фінансову підтримку слід надавати через відкритий конкурс, а не одному клубу. Тому комісія запропонувала виключити «Вікторію» з тексту та прописати механізм конкурсного відбору.

Крім того, Ганна Норд вказана на розбіжність показників: кількість вихованців спортивних шкіл та результативність зменшується, а витрати — зростають.

«Якщо ми повернемося до витрат, то у вас витрати не корелюються з додатком три. Тобто витрати у вас зростають у порівнянні з минулим роком, а кількість учнів падає на 57%» — зауважила Ганна Норд.

Керівниця управління спорту пообіцяла надати додаткову інформацію та виправити всі помилки.

«Я би вам радила подивіться на цю програму самій. І з точки зору здорового глузду цифри у вас мають збігатися, тому що ви там ставите свій підпис», —сказала Ганна Норд.

Члени комісії вирішили перенести розгляд програми, а управлінню спорту рекомендували усунути зауваження та надати додаткові пояснювальні матеріали.

Нагадаємо, що у Миколаєві пропонують розділити територію спортивної школи «Атлант»: окрему ділянку планують виділити для стоянки приватних яхт, а регулювати взаємини з їхніми власниками буде комунальне підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні стоянок.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг».

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Спорт

Миколаївський борець Султанов став чемпіоном України серед U20
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу
У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт
Реклама

Читайте також:

новини

Міндіча підозрюють у створенні злочинної організації, «відмиванні» коштів, впливі на посадовців: деталі справи

Світлана Іванченко
новини

Громадська рада при мерії Миколаєва не підтримала проєкт нових Правил благоустрою від Департаменту ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

Засідання комісії міськради Миколаєва з законності зірвалося через конфлікт між депутатами

Анна Гакман
новини

У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт

Аліна Квітко
новини

Лікарні об’єднати, а пологовий №3 передати в область: у Миколаєві знову обговорюють реформу медицини

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу
Миколаївський борець Султанов став чемпіоном України серед U20

Засідання комісії міськради Миколаєва з питань законності та депутатської етики зірвалося через конфлікт між депутатами

До Дня працівників суду відзначили понад 500 фахівців, серед них — 31 з Миколаївщини

1 година тому

Головне сьогодні