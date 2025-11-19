«Таке враження, що ви взяли минулий звіт і тупо туди вставили», — Норд розкритикувала програму розвитку спорту Миколаєва через помилки

Скриншот засідання комісії Миколаївської міської ради

На засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення розкритикували підготовлену програму розвитку фізичної культури та спорту на 2026-2028 роки. Члени комісії відправили її на доопрацювання.

На засіданні у вівторок, 18 листопада, Ганна Норд вказала начальниці управління спорту Миколаївської міськради Ірині Бондаренко на ряд помилок та неточностей у документі.

«Таке враження, що ви взяли зі звіту за 2024 і тупо туди вставили, я порівняла. Так не піде», — зазначила голова комісії.

Реклама

Питання викликала і до прописаної фінансової підтримки клубу «Вікторія», який працює з людьми з інвалідністю. За три роки на нього планують виділити 8 мільйонів гривень.

«Ми це питання з вами обговорювали в минулій програмі. Ми говорили, що поки війна, ми зараз їх підтримуємо. Але в нас війна вже четвертий рік і це ситуація не одного дня. В мене питання, чому ми знову ставимо одну «Вікторію»? Чому не оголошуємо конкурс? У нас дуже багато фізкультурно-оздоровчих організацій. Звертаю увагу депутатів, ми даємо на три роки 8 мільйонів, по 2,5 мільйон на рік на один клуб «Вікторія»», — зазначила голова комісії

Ірині Бондаренко пояснила, фактичні витрати клубу становлять близько 1,35 мільйона гривень на рік. Також вона зазначила, що звернень від інших організацій не надходило.

«По-перше на клуб «Вікторія» — це план. Клуб за рік витрачає 1 мільйон 350 тисяч гривень. Стосовно інших клубів, то у нас немає жодного звернення щодо того, щоб ми когось профінансували», — відповіла Ірині Бондаренко.

Попри це, комісія наполягла на тому, що фінансову підтримку слід надавати через відкритий конкурс, а не одному клубу. Тому комісія запропонувала виключити «Вікторію» з тексту та прописати механізм конкурсного відбору.

Крім того, Ганна Норд вказана на розбіжність показників: кількість вихованців спортивних шкіл та результативність зменшується, а витрати — зростають.

«Якщо ми повернемося до витрат, то у вас витрати не корелюються з додатком три. Тобто витрати у вас зростають у порівнянні з минулим роком, а кількість учнів падає на 57%» — зауважила Ганна Норд.

Керівниця управління спорту пообіцяла надати додаткову інформацію та виправити всі помилки.

«Я би вам радила подивіться на цю програму самій. І з точки зору здорового глузду цифри у вас мають збігатися, тому що ви там ставите свій підпис», —сказала Ганна Норд.

Члени комісії вирішили перенести розгляд програми, а управлінню спорту рекомендували усунути зауваження та надати додаткові пояснювальні матеріали.

Нагадаємо, що у Миколаєві пропонують розділити територію спортивної школи «Атлант»: окрему ділянку планують виділити для стоянки приватних яхт, а регулювати взаємини з їхніми власниками буде комунальне підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні стоянок.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг».