Піклуємося про дітей: у Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок

У Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві створили ще один дитячий будинок сімейного типу. На цей важливий і відповідальний крок зважилося подружжя Олександра та Віри Кожушко, яке переїхало до нашого міста з Херсонщини, рятуючись від війни.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Раніше родина виховувала трьох дітей, а в Миколаєві Олександр і Віра вирішили подарувати тепло своїх сердець ще шістьом. Таким чином створили дитячий будинок сімейного типу.

Для родини придбали затишний будинок — світлий, теплий, сповнений дитячого сміху. Кошти на житло виділили держава та місто. За рахунок бюджету Миколаєва також придбали меблі, а благодійні організації — Фундація Олени Зеленської, ЮНІСЕФ, Українська фундація громадського здоров’я та СОС Дитячі містечка Україна — допомогли забезпечити дітей усім необхідним для безпеки, навчання та ігор.

У Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська рада

Сьогодні до родини завітали віцемер Анатолій Петров та заступник начальника ОВА Олександр Трайтлі. Вони привітали сім’ю з новосіллям та передали подарунки.

У Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська рада

Анатолій Петров підкреслив, що місто робить усе можливе, аби діти були захищені, особливо ті, хто залишився без батьківської опіки.

— Наше важливе завдання — забезпечити такі умови, щоб діти виховувалися в родинах і не виростали в сиротинстві, — зазначив віцемер.

Заступник міського голови подякував подружжю за їхні великі серця та здатність дарувати любов і тепло дітям навіть у час війни.

У Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок. Фото: Миколаївська міська рада

Варто відзначити, що наразі у Миколаєві вже функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу. Місто продовжує працювати над тим, щоб їх ставало більше, аби якнайбільше дітей росли у турботі, любові та стабільності.

Нагадаємо, усі охочі взяти дитину під опіку можуть звернутися за консультаціями до міських служб у справах дітей:

  • Служба у справах дітей адміністрації Центрального району — (0512) 375669
  • Служба у справах дітей адміністрації Інгульського району — (0512)30 19 87
  • Служба у справах дітей адміністрації Корабельного — (0512) 60 07 45
  • Служба у справах дітей адміністрації Заводського району — (0512) 473503
  • Служба у справах дітей Миколаївської міської ради — (0512) 373020, 370167

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Райффайзен Банк планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська міська рада

