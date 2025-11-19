Піклуємося про дітей: у Миколаєві для великої прийомної сім’ї придбали будинок
20:40, 19 листопада, 2025
У Миколаєві створили ще один дитячий будинок сімейного типу. На цей важливий і відповідальний крок зважилося подружжя Олександра та Віри Кожушко, яке переїхало до нашого міста з Херсонщини, рятуючись від війни.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Раніше родина виховувала трьох дітей, а в Миколаєві Олександр і Віра вирішили подарувати тепло своїх сердець ще шістьом. Таким чином створили дитячий будинок сімейного типу.
Для родини придбали затишний будинок — світлий, теплий, сповнений дитячого сміху. Кошти на житло виділили держава та місто. За рахунок бюджету Миколаєва також придбали меблі, а благодійні організації — Фундація Олени Зеленської, ЮНІСЕФ, Українська фундація громадського здоров’я та СОС Дитячі містечка Україна — допомогли забезпечити дітей усім необхідним для безпеки, навчання та ігор.
Сьогодні до родини завітали віцемер Анатолій Петров та заступник начальника ОВА Олександр Трайтлі. Вони привітали сім’ю з новосіллям та передали подарунки.
Анатолій Петров підкреслив, що місто робить усе можливе, аби діти були захищені, особливо ті, хто залишився без батьківської опіки.
— Наше важливе завдання — забезпечити такі умови, щоб діти виховувалися в родинах і не виростали в сиротинстві, — зазначив віцемер.
Заступник міського голови подякував подружжю за їхні великі серця та здатність дарувати любов і тепло дітям навіть у час війни.
Варто відзначити, що наразі у Миколаєві вже функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу. Місто продовжує працювати над тим, щоб їх ставало більше, аби якнайбільше дітей росли у турботі, любові та стабільності.
Нагадаємо, усі охочі взяти дитину під опіку можуть звернутися за консультаціями до міських служб у справах дітей:
- Служба у справах дітей адміністрації Центрального району — (0512) 375669
- Служба у справах дітей адміністрації Інгульського району — (0512)30 19 87
- Служба у справах дітей адміністрації Корабельного — (0512) 60 07 45
- Служба у справах дітей адміністрації Заводського району — (0512) 473503
- Служба у справах дітей Миколаївської міської ради — (0512) 373020, 370167
