До 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 20 листопада
20:35, 19 листопада, 2025
У Миколаєві та по області в четвер, 20 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від дванадцяти до чотирнадцяти годин.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго». Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
- 1.1 – 05:30–10:30, 14:00–21:00
Всього: 12 годин
- 1.2 – 03:30–10:30, 14:00–20:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 2.1 – 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 2.2 – 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 3.1 – 03:30–10:30, 14:00–20:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 3.2 – 05:30–10:30, 14:00–21:00
Всього: 12 годин
- 4.1 – 00:00–03:30, 07:00–14:00, 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 4.2 – 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–21:00
Всього: 14 годин
- 5.1 – 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 5.2 – 07:00–14:00, 17:30–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 6.1 – 00:00–07:00, 10:30–17:30
Всього: 14 годин
- 6.2 – 00:00–03:30, 07:30–14:00, 17:30–21:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
