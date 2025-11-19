  • середа

До 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 20 листопада

Коли вимикатимуть світло 17 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»Коли вимикатимуть світло 20 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області в четвер, 20 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги без світла деякі споживачі будуть від дванадцяти до чотирнадцяти годин.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго». Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 – 05:30–10:30, 14:00–21:00

Всього: 12 годин

  • 1.2 – 03:30–10:30, 14:00–20:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 2.1 – 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 2.2 – 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 03:30–10:30, 14:00–20:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 3.2 – 05:30–10:30, 14:00–21:00

Всього: 12 годин

  • 4.1 – 00:00–03:30, 07:00–14:00, 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 4.2 – 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–21:00

Всього: 14 годин

  • 5.1 – 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 5.2 – 07:00–14:00, 17:30–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 6.1 – 00:00–07:00, 10:30–17:30

Всього: 14 годин

  • 6.2 – 00:00–03:30, 07:30–14:00, 17:30–21:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

