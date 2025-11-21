У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада

У п’ятницю, 21 листопада, у Миколаєві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та всіх українців, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбах міської й обласної влади.

Біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та небайдужі містяни. Присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА

Цього дня по всій країні згадують тих, хто виступив на захист прав, честі й гідності українців. Саме 12 років тому сотні людей вийшли на Майдан Незалежності, відстоюючи європейський шлях України, її свободу та незалежність.

Нагадаємо, що пам'ятник Героям Небесної Сотні відкрили у лютому 2015 року.