  • пʼятниця

    21 листопада, 2025

  • 14.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада

У п’ятницю, 21 листопада, у Миколаєві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та всіх українців, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбах міської й обласної влади.

Біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та небайдужі містяни. Присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві вшанували Героїв Революції Гідності. Фото: Миколаївська ОВА

Цього дня по всій країні згадують тих, хто виступив на захист прав, честі й гідності українців. Саме 12 років тому сотні людей вийшли на Майдан Незалежності, відстоюючи європейський шлях України, її свободу та незалежність.

Нагадаємо, що пам'ятник Героям Небесної Сотні відкрили у лютому 2015 року.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби
У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ
Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги
У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ
Миколаївець Максут Султанов виборов перемогу на Кубку України з греко-римської боротьби

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Головний архітектор Миколаєва порадив мешканцям користуватися громадським транспортом

4 години тому

Сесія Миколаївської облради: депутати вперше голосували через «Голос», а МОЗ взяло під контроль реконструкцію дитячої лікарні

Головне сьогодні