У Миколаєві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
15:53, 21 листопада, 2025
У п’ятницю, 21 листопада, у Миколаєві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та всіх українців, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України.
Про це повідомили у пресслужбах міської й обласної влади.
Біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та небайдужі містяни. Присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.
Цього дня по всій країні згадують тих, хто виступив на захист прав, честі й гідності українців. Саме 12 років тому сотні людей вийшли на Майдан Незалежності, відстоюючи європейський шлях України, її свободу та незалежність.
Нагадаємо, що пам'ятник Героям Небесної Сотні відкрили у лютому 2015 року.
