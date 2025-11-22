Після полону не витримало серце: на Миколаївщині пішов з життя морпіх і захисник Маріуполя Олександр Савов

Олександр Савов та його донька Анастасія Савова. Фото: Анастасія Савова

На Миколаївщині помер морський піхотинець та захисник Маріуполя Олександр Савов, який вісім місяців тому повернувся з російського полону. Йому було лише 46 років.

Про втрату повідомила його донька, засновниця Асоціації «Сила морської піхоти» Анастасія Савова.

Олександр Савов був добровольцем, який долучився до лав Збройних Сил України ще у 2015 році. Тоді він приєднався до служби у морській піхоті в рідному Миколаєві, де на той час формували нову бригаду після окупації російськими силами території Криму.

У 2022 році він, перебуваючи у складі 36-ої окремої бригади морської піхоти, брав участь в обороні Маріуполя та був одним із тих, кому вдалося прорватися на «Азовсталь». Згодом, після наказу командування, він разом із побратимами та посестрами здався у полон та провів там усього 1153 дні. Чоловіка утримували в Оленівці, а пізніше — у російських Таганрозі та Курську. Увесь час, за словами родини, Олександр зазнавав тортур та психологічного тиску.

Олександр Савов після звільнення з полону 19 березня. Фото: Анастасія Савова

Його донька, Анастасія Савова, заснувала спільноту родин полонених морпіхів і весь цей час боролася за визволення батька — виступала на акціях-нагадуваннях, піднімала стяг 36-ої бригади морської піхоти під час адвокаційних поїздок та спілкування з чиновниками.

Лише нещодавно, 19 березня 2025 року, Олександр Савов повернувся додому під час обміну. Втім, полон не пройшов для військового безслідно: Олександр повернувся тяжкохворим.

«Після російського полону його здоров’я стрімко погіршилось. Я вже не впізнавала того сильного, спортивного, міцного чоловіка, яким він був раніше. У полоні його сильно били по голові, через це відбулися органічні зміни в мозку, особливо у скроневих та лобних долях. Його мучили сильні мігрені, тривога, флешбеки, нічні жахи, галюцинації», — розповіла Анастасія Савова.

Реклама

За її словами, батько потребував постійного лікування, а кількість хвороб була така, що він мав би відновлюватися протягом всього життя. Та вирішальним все ж стало серце. Олександр Савов помер 16 листопада — у День пам’яті загиблих українських морських піхотинців.

«Тато навчив мене бути сильною. Не боятися, вірити в себе, навіть коли навколо темрява. Бути вірною своїм принципам, говорити правду, навіть коли важко. І найважливіше — бути доброю до людей», — поділилася дівчина.

Редакція «МикВісті» висловлює щирі співчуття та підтримку рідним, друзям та колегам покійного.

Нагадаємо, раніше, 15-го жовтня, після тривалої хвороби, пішов з життя Борис Леонідович Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал». Він очолював підприємство з 2016 року.