У селі на Миколаївщині через ремонт мереж тимчасово не буде газу

У Новій Одесі тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстраційне фото: МикВістіУ селі Веселинове тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстративне фото: МикВісті

У селі Веселинове тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 08:00 2 грудня до 17:00 3 грудня на таких вулицях:

  • вул. Сумська,
  • вул. Будівельників,
  • вул. Абрикосова,
  • вул. Скоропадського,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Лісова.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться у повідомленні.

Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.

Нагадаємо, у Новій Одесі з 1 по 4 грудня через ремонт мереж можливе тимчасове відключення газу.

