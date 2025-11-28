У селі на Миколаївщині через ремонт мереж тимчасово не буде газу
16:29, 28 листопада, 2025
-
У селі Веселинове тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.
Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».
Газу не буде з 08:00 2 грудня до 17:00 3 грудня на таких вулицях:
- вул. Сумська,
- вул. Будівельників,
- вул. Абрикосова,
- вул. Скоропадського,
- вул. Космонавтів,
- вул. Лісова.
«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться у повідомленні.
Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.
Нагадаємо, у Новій Одесі з 1 по 4 грудня через ремонт мереж можливе тимчасове відключення газу.
