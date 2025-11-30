У Південноукраїнську через вимкнення світла зламався томограф: ремонт коштуватиме понад ₴1,5 млн

Засідання 65 сесії Південноукраїнської міської ради. Фото: міська рада

У Південноукраїнську виділять 1,5 мільйона гривень на ремонт томографа, у якому через відключення світла згоріла плата.

Рішення погодили депутати Південноукраїнської міської на засіданні сесії, повідомляють «МикВісті».

Начальниця фінансового управління Південноукраїнської міської ради Тетяна Гончарова зазначила, що Південноукраїнській міській багатопрофільній лікарні пропонується виділити 1 мільйон 578 тисяч гривень на ремонт комп’ютерного томографа, 515 тисяч 500 гривень на придбання стабілізатора трифазної напруги та 495 тисяч гривень на підключення генераторів.

Але депутати обурилися, що через помилки працівників лікарні томограф вийшов з ладу, і тепер громаді доведеться витратити значні кошти на його ремонт.

«Ми розуміємо, що без томографу громада не може існувати. Це важливий механізм для наших літніх людей, які не можуть дістатися до Вознесенська або первомайська. Це необхідно робити. Але півтора мільйона взяти та витратити на те, що хтось не догледів та не поставив стабілізатор — це дуже негативна ситуація», — зазначали депутати.

Міський голова Валерій Онуфрієнко повідомив, що директору лікарні Сергію Лупову було доручено розібратися по даному питанню і надати відповідь.

На сесії була присутня представниця лікарні, яка повідомила, що за фактом інциденту вже проводять службове розслідування. За її словами, експерти оглянули томограф і встановили, що він вийшов з ладу через незаплановані вимкнення електроенергії. Фахівці рекомендували встановити стабілізатор напруги із системою синхронізації, щоб захистити обладнання від подальших перепадів напруги.

Депутати наполягали на проведенні ретельного розслідування та притягненні винних до відповідальності, тому під час першого голосування не підтримали виділення коштів на ремонт томографа.

Згодом до питання повернулися повторно. Після обговорення депутати дійшли висновку, що через помилку окремих працівників не повинна страждати вся громада, і врешті підтримали виділення необхідних коштів.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську місцеві жителі протестували проти відключень світла. Вони скаржаться, що місто повністю залежать від електроенергії — газу немає, тому тривалі відключення світла фактично зупиняють життя громади.

