Сєнкевич вчергове висловив «серйозні претензії» водоканалу через кількість розриттів на вулицях Миколаєва: там відповіли, у чому проблема
- Новини Миколаєва
- Юлія Бойченко
7:25, 07 квітня, 2026
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вдруге за місяць висловив невдоволення кількістю розриттів, які утворилися на вулицях міста внаслідок ремонтних робіт водоканалу.
Про це він сказав під час відкритої апаратної наради у понеділок, 7 квітня, пишуть «МикВісті».
— У мене дуже серйозні претензії стосовно відновлення дорожнього покриття після аварій. У вас дуже повільні темпи. Я бачу гарні темпи у Миколаївської ТЕЦ, «Миколаївоблтеплоенерго» має не таку велику кількість цих розривів, а от по водоканалу бачу ремонт відбувається дуже повільно. Вже погоди у нас дозволяють, але дуже повільно ви працюєте, — сказав Олександр Сєнкевич.
Представник водоканалу повідомив, що наразі комунальне підприємство очікує на підписання договору з київською компанією «Прогрес-92», яка отримала підряд на ремонт доріг після проведення ремонтних робіт водоканалу. Сума договору складає 18,8 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro. Підрядник повинен буде надавати послуги з ремонту дорожнього покриття до 30 червня 2026 року.
Компанія «Прогрес-92» зареєстрована у Києві та здійснює свою діяльність вже більше 33 роки, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності — будівництво трубопроводів. Серед іншого також вказано будівництво доріг, будівель, діяльність у сфері інжинірингу, оптова та роздрібна торгівля тощо. Керівник «Прогрес-92» — Роздорожний Сергій Олександрович, а загальна кількість працівників компанії станом на кінець 2025 року складала 28 людей. Розмір статутного капіталу складає 14 тисяч гривень.
Компанія також бере активну участь у тендерах. За усі роки своєї діяльності компанія «Прогрес-92» отримала підрядів на 452,2 мільйона гривень, з яких:
- 129,5 мільйона гривень — у 2025 році;
- 19,9 мільйона гривень — від початку 2026 року.
— Я в курсі, що у вас проведено у торги, що зайшов якийсь підрядник, незрозумілий. Вони мали внести банківську гарантію? Внесли?, — уточнив мер з приводу ситуації з підрядною організацією.
— Там, банківська гарантія — майже 400 тисяч гривень. Ми її очікуємо сьогодні чи завтра. І після цього буде укладення договору, — відповів представник водоканалу.
— Будь ласка, прошу вас слідкувати за якістю робіт, за якістю асфальту, щоб він потім не відшаровувався, — додав міський голова.
Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич незадоволений кількістю розриттів на міських вулицях, які виникли через ремонтні роботи водоканалу, облтеплоенерго та ТЕЦ.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
