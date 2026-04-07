Сєнкевич вчергове висловив «серйозні претензії» водоканалу через кількість розриттів на вулицях Миколаєва: там відповіли, у чому проблема

Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вдруге за місяць висловив невдоволення кількістю розриттів, які утворилися на вулицях міста внаслідок ремонтних робіт водоканалу.

Про це він сказав під час відкритої апаратної наради у понеділок, 7 квітня, пишуть «МикВісті».

— У мене дуже серйозні претензії стосовно відновлення дорожнього покриття після аварій. У вас дуже повільні темпи. Я бачу гарні темпи у Миколаївської ТЕЦ, «Миколаївоблтеплоенерго» має не таку велику кількість цих розривів, а от по водоканалу бачу ремонт відбувається дуже повільно. Вже погоди у нас дозволяють, але дуже повільно ви працюєте, — сказав Олександр Сєнкевич.

Представник водоканалу повідомив, що наразі комунальне підприємство очікує на підписання договору з київською компанією «Прогрес-92», яка отримала підряд на ремонт доріг після проведення ремонтних робіт водоканалу. Сума договору складає 18,8 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro. Підрядник повинен буде надавати послуги з ремонту дорожнього покриття до 30 червня 2026 року.

Компанія «Прогрес-92» зареєстрована у Києві та здійснює свою діяльність вже більше 33 роки, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Основний вид діяльності — будівництво трубопроводів. Серед іншого також вказано будівництво доріг, будівель, діяльність у сфері інжинірингу, оптова та роздрібна торгівля тощо. Керівник «Прогрес-92» — Роздорожний Сергій Олександрович, а загальна кількість працівників компанії станом на кінець 2025 року складала 28 людей. Розмір статутного капіталу складає 14 тисяч гривень.

Компанія також бере активну участь у тендерах. За усі роки своєї діяльності компанія «Прогрес-92» отримала підрядів на 452,2 мільйона гривень, з яких:

129,5 мільйона гривень — у 2025 році;

19,9 мільйона гривень — від початку 2026 року.

— Я в курсі, що у вас проведено у торги, що зайшов якийсь підрядник, незрозумілий. Вони мали внести банківську гарантію? Внесли?, — уточнив мер з приводу ситуації з підрядною організацією. — Там, банківська гарантія — майже 400 тисяч гривень. Ми її очікуємо сьогодні чи завтра. І після цього буде укладення договору, — відповів представник водоканалу. — Будь ласка, прошу вас слідкувати за якістю робіт, за якістю асфальту, щоб він потім не відшаровувався, — додав міський голова.

