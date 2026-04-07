 Поліція на Великдень може проводити вибіркові перевірки

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі: можливі вибіркові перевірки

Під час Великодніх свят правоохоронці посилять заходи безпеки по всій країні. Біля храмів і в місцях скупчення людей можуть проводити вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим провокаціям.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише Укрінформ.

За її словами, поліцейські патрулі працюватимуть поблизу храмів, вулиць і автошляхів, де очікується велике скупчення людей.

За потреби правоохоронці можуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки громадян. У поліції наголошують, що такі дії спрямовані виключно на запобігання провокаціям і підвищення рівня безпеки.

— Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь, — заявила речниця.

У відомстві також нагадали, що в умовах воєнного стану загрози залишаються актуальними незалежно від святкових дат. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.

Нагадаємо, що Україна звернулася до США із пропозицією припинити вогонь на час Великодня. Водночас наразі невідомо, чи зможе американська сторона донести цю ініціативу до Росії.

Останні новини про: Патрульна поліція

«Рішення може ухвалити лише власник дороги», — поліція про обмеження руху фур у Миколаєві
Затори на Варварівському мосту: у патрульній поліції назвали відповідальних
На Херсонщині з-під постійних обстрілів евакуювали жінку з трьома дітьми
Читайте також:
новини
Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Аліса Мелік-Адамян
новини
Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

Анна Гакман
новини
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

Марія Хаміцевич
новини
«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Патрульна поліція

На Херсонщині з-під постійних обстрілів евакуювали жінку з трьома дітьми
Затори на Варварівському мосту: у патрульній поліції назвали відповідальних
«Рішення може ухвалити лише власник дороги», — поліція про обмеження руху фур у Миколаєві

Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

1 година тому

Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Головне сьогодні