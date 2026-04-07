На Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі: можливі вибіркові перевірки

Великдень у Миколаєві 20 квітня 2025 року.

Під час Великодніх свят правоохоронці посилять заходи безпеки по всій країні. Біля храмів і в місцях скупчення людей можуть проводити вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим провокаціям.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише Укрінформ.

За її словами, поліцейські патрулі працюватимуть поблизу храмів, вулиць і автошляхів, де очікується велике скупчення людей.

За потреби правоохоронці можуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки громадян. У поліції наголошують, що такі дії спрямовані виключно на запобігання провокаціям і підвищення рівня безпеки.

— Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь, — заявила речниця.

У відомстві також нагадали, що в умовах воєнного стану загрози залишаються актуальними незалежно від святкових дат. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.