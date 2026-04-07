На Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі: можливі вибіркові перевірки
- Світлана Іванченко
14:01, 07 квітня, 2026
Під час Великодніх свят правоохоронці посилять заходи безпеки по всій країні. Біля храмів і в місцях скупчення людей можуть проводити вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим провокаціям.
Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, пише Укрінформ.
За її словами, поліцейські патрулі працюватимуть поблизу храмів, вулиць і автошляхів, де очікується велике скупчення людей.
За потреби правоохоронці можуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки громадян. У поліції наголошують, що такі дії спрямовані виключно на запобігання провокаціям і підвищення рівня безпеки.
— Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь, — заявила речниця.
У відомстві також нагадали, що в умовах воєнного стану загрози залишаються актуальними незалежно від святкових дат. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і з розумінням ставитися до роботи правоохоронців.
Нагадаємо, що Україна звернулася до США із пропозицією припинити вогонь на час Великодня. Водночас наразі невідомо, чи зможе американська сторона донести цю ініціативу до Росії.
Останні новини про: Патрульна поліція
